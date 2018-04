Meitingen springt nicht hoch genug

vor 37 Min.

Nach der 1:3-Niederlage im Spitzenspiel beim VfR Neuburg muss der TSV Meitingen seine Aufstiegsambitionen verschieben

Von Nicolai Vrazic

Wohin geht der Weg? Diese Frage stellten sich die beiden Kontrahenten aus Neuburg und Meitingen vor dem Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Nord. Über 300 Zuschauer verschlug es in die Sparkassen-Arena, um die Antwort auf diese Frage zu finden. Am Ende behielt der VfR Neuburg mit 3:1 die Oberhand. Der TSV Meitingen muss seine Aufstiegsträume begraben.

Die Ausgangslage war klar: Der TSV Meitingen musste gewinnen, um den Anschluss auf den VfR und den Blick auf Rang zwei nicht zu verlieren. Dementsprechend entschlossen ging die Mavros-Elf vor allem in der Anfangsphase zu Werke. „In der ersten Hälfte hatten wir mehr Spielanteile und haben die Offensive der Neuburger über weite Strecken aus dem Spiel genommen“, resümierte Abteilungsleiter Torsten Vrazic. Dennoch kam der Gastgeber durch Ray Bishop (28.) und Rainer Meisinger (34.) zu guten Chancen. Sebastian Habermeyer hämmerte einen Freistoß sogar an die Latte (45.). Doch auch die Lechtaler hatten ihre Möglichkeiten. Daniel Deppner verlor das Eins gegen eins gegen VfR-Schlussmann Philipp Mayr (31.), auch Nemanja Ranitovic (22.) und Alexander Heider (43.) brachten den Ball nicht im Tor unter.

VfR-Coach Christian Krzyzanowski ließ mit dem Anpfiff zur zweiten Hälfte alle zehn Feldspieler stürmen. Daraus entstand eine Ecke, die zur 1:0-Führung aus Sicht der Neuburger führte. Sebastian Stegmeir stand völlig blank und schob die Kugel unbedrängt ins lange Eck ein (46.). Direkt im Gegenzug dieselbe Situation auf der Gegenseite. Nach einem Eckball bekam Johannes Nießner den Ball, bediente mit einer Hereingabe Ranitovic, der die Kugel an den Innenpfosten beförderte. Von dort sprang sie zurück ins Spielfeld, und Florian Bauer stand unbedrängt am Elfmeterpunkt und markierte den 1:1-Ausgleich (50.). Doch nur sechs Minuten später eine weitere Unachtsamkeit in der Meitinger-Defensive. Diesmal wurde Ray Bishop alleine im Meitinger Strafraum gelassen. Das nahm der 22-Jährige dankend an und brachte den Gastgeber wieder in Führung.

Endstand fällt mit dem Schlusspfiff

TSV-Keeper Daniel Wagner rettete in der Folge mit starken Paraden den knappen Rückstand, bis die Lechtaler Christian Lang herausnehmen mussten und auf eine Dreier-Kette umstellten. Mit dem Schlusspfiff konterte der Tabellenzweite die Gäste aus, und Glerdis Ahmeti schob zum 3:1-Endstand ein.

„Wir haben in dieser Saison auch einfach nicht das Glück, solch ein Spiel noch für uns zu entscheiden“, schien Vrazic nun endgültig mit dem Ziel Aufstieg abgeschlossen zu haben – zumindest für diese Saison.

VfR Neuburg: Mayr, Stegmeir, Uhle, Labus, Eisenhofer, Riedelsheimer, Müller, Meisinger, Bishop (63. Klink), Habermeyer (86. Redl), Heckel (77. Ahmeti).

TSV Meitingen: Wagner, Bauer, Fichtner, Lang (67. Lettrari), Schuster, Ranitovic (77. Bader), Heider, Wolf (63. Heugel), Nießner, Geiß, Deppner.

Tore: 1:0 Stegmeir (46.), 1:1 Bauer (50.), 2:1 Bishop (56.), 3:1 Ahmeti (90.+3). – Schiedsrichter: Vinzenz Lehmann. – Zuschauer: 300.

