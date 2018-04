vor 21 Min.

Minimalisten ziehen an der Spitze gleich Lokalsport

SSV Margertshausen patzt in der Kreisklasse Nordwest mit einer 2:3-Heimniederlage gegen Bärenkeller. TSV Täfertingen jetzt punktgleich

Wie jedes Jahr verdichtet sich im Saisonendspurt der Eindruck, dass aus der Kreisklasse Nordwest gar niemand aufsteigen will. Tabellenführer Margertshausen hat seinen Punktevorsprung verspielt, denn die SSV-Kicker mussten sich zu Hause der SpVgg Bärenkeller mit 2:3 geschlagen geben. Durch den zweiten 1:0-Sieg in Folge, diesmal im Verfolgerduell bei der SpVgg Auerbach, hat der TSV Täfertingen jetzt gleichgezogen. Im Kellerduell behielt der TSV Herbertshofen mit 1:0 die Oberhand gegen den SV Ehingen/Ortlfingen.

SpVgg Auerbach/Streitheim – TSV Täfertingen 0:1 (0:1). In einer Partie ohne große Torgelegenheiten reichte den Gästen der Treffer von Marco Villani in der 20. Minute zum Auswärtssieg. Zuvor vergab Michael Härle ebenfalls für den TSV aus aussichtsreicher Position. Chancen zum Ausgleich waren für die Heimelf in der ersten Hälfte nicht vorhanden. Kein Glück hatte Calvin Kramer kurz nach dem Wechsel bei seinem Lattentreffer (48.). Danach verflachte die Begegnung und beide Teams zollten den Temperaturen etwas Respekt. Der SpVgg gelang es bis zum Schluss nicht mehr, die sichere Gästeabwehr in Gefahr zu bringen. – Zuschauer 50. (mira)

SSV Margertshausen – SpVgg Bärenkeller 2:3(0:1). Die Gäste starteten furios. Gleich zu Beginn musste Heimtorhüter Florian Ratzinger all sein Können aufbieten. In der Folge entwickelte sich ein munteres Spiel mit guten Möglichkeiten. In der 27. Minute nutze Stefan Strehler dann einen Fehler der SSV-Hintermannschaft. In der 51. Minute steckte Stefan Holl auf Daniel Hafner durch, der den Ausgleich erzielte. Doch die Gäste spielten weiter stark mit und wiederum Strehler vollendete eine schöne Kombination zum 1:2. In der 71. Minute wurden die Margertshauser, die nun voll auf Angriff spielten, ausgekontert. Florian Lautenbacher chippte den Ball zum 3:1 in die Maschen. Der SSV konnte zwar nochmals durch Holl auf 2:3 verkürzen (90.), doch zum Unentschieden reichte es nicht mehr, denn in der Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter den möglichen Ausgleich für Margertshausen wegen Handspiels zurück. (ms-)

TSV Welden – TSV Meitingen II 2:1 (1:0). Bei diesen ungewohnt warmen Temperaturen taten sich beide Teams schwer, ins Spiel zu finden. Die Gäste kamen während der ersten Spielhälfte nur vereinzelt zu Torgelegenheiten. Die Heimelf mühte sich, Gefahr zu versprühen, und zeigte deutlich mehr Einsatz. Belohnen konnten sich die Gastgeber dann kurz vor der Halbzeitpause, als Michal Durica den Ball zum 1:0 am Torhüter vorbei lenkte (42.). In der 49. Minute traf erneut Durica zum 2:0 nach einem Konter. Nur vier Minuten später der Anschlusstreffer per Foulelfmeter durch David Körner. Trotz Unterzahl in der Nachspielzeit war am verdienten 2:1-Sieg für Welden aber nicht mehr zu rütteln. (weld)

TSV Lützelburg – VfL Westendorf 4:4 (4:1). Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten bekamen die Zuschauer zu sehen. Nach dem Weckruf der Gäste mit der 0:1-Führung durch Maximilian Storzer (4.) kam die Knotek-Truppe langsam in Fahrt. Florian Kamissek drehte das Spiel mit seinen zwei Treffern (15./ 25.). Die Führung wurde durch Michale Hertle sogar auf 3:1 (30.) ausgebaut. Lützelburg hatte alles im Griff. Kurz vor dem Seitenwechsel noch ein Highlight, als Kenan Ergenler eine perfekte Flanke auf Fabian Karg brachte und dieser den Ball volley zum 4:1 in den Winkel setzte. Ohne die beiden TSV-Sturmspitzen nutzten die Gäste die Gunst der Stunde und konnten noch einen Punkt ergattern. Florian Schulz brachte mit seinem Doppelpack (51./62.) die Storzer-Truppe wieder heran, ehe Maximilian Storzer das 4:4 gelang (74.). In der Schlussoffensive konnten sich noch die Torhüter Henning Endruweit (VfL) und Michael Weißhaupt (TSV) auszeichnen. Jeremias Badke behielt in der Nachspielzeit die Nerven nicht, um den Siegtreffer zu markieren. – Zuschauer 77. (bph)

TSV Herbertshofen – SV Ehingen-Ortlfingen 1:0 (1:0). Gelungener Einstand für Herbertshofens neues Trainer-Duo Erhan Yalcin und Markus Nowak: Im Abstiegskracher glückte ein heiß umkämpfter 1:0-Sieg. TSV-Keeper Alexander Brodkorb und die Latte verhinderten zunächst einen Treffer der Gäste. Auf der Gegenseite fischte SVE-Torwart Hans Dietz einen Freistoß von Stefan Rieder aus dem Winkel (9.), war gegen den Kopfball von Bastian Stefanovic nach Rieder-Ecke jedoch machtlos (11.). Im zweiten Abschnitt nahm die Begegnung an Emotion und Härte zu. Ehingen hatte mehr Ballbesitz und André Perfetto hätte ausgleichen können, scheiterte aber mehrfach. Die Heimelf rettete den knappen Vorsprung mit einer kämpferischen Glanzleistung über die Zeit. – Zuschauer 100 – Reserven 2:1. (edi)

VfR EM Foret – TSV Neusäß II 3:0 (2:0). Foret konnte sich in der ersten Hälfte mehr Chancen erarbeiten, allerdings konnten sie diese lange nicht verwerten. Erst in der langen Nachspielzeit, die es aufgrund der Trinkpause gab, traf Mehmet Er unter die Latte (45. +4) zum 1:0. Nur drei Minuten später nutzte Tolga Yildiz einen Neusässer Fehlpass, um ihn Milan Szabo vorzulegen, der ihn zum 2:0 ins Tor einschob (45.+7). Zu Beginn der zweiten Hälfte konnten sich die Gäste einige Chancen erarbeiten. Zählbares gelang dann aber wiederum der Heimelf. Nach einem langen Abschlag legte Benjamin Ullmann auf Ali Gündüz ab, der zum 3:0-Endstand einschob (57.). – Zuschauer 30.

FC Langweid – SV Thierhaupten 1:2 (1:0). Thierhaupten tat sich sehr schwer gegen die abstiegsbedrohten Langweider. Die Gäste hatte zwar mehr vom Spiel, doch den einzigen Treffer in der ersten Halbzeit erzielten die Hausherren (34.). Der Thierhauptener Schlussmann konnte einen Schuss nicht festhalten und Jürgen Anhut staubte ab. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste wacher aus der Kabine und Christian Gams glich mit einem sehenswerten Heber in den langen Winkel aus (51.). Zehn Minuten später schlief die Hintermannschaft des FCL und Simon Forster köpfte nach einem Freistoß die 2:1-Führung. Die Gäste blieben weiter am Drücker und brachten den verdienten Sieg schließlich souverän über die Zeit. – Zuschauer 78. (Fiem)

