Mit Blitztor und Doppelschlag zum Sieg

TSV Gersthofen bleibt auch im siebten Spiel in Folge ungeschlagen und setzt sich an die Tabellenspitze

Von Oliver Reiser

Der TSV Gersthofen bleibt weiter auf Aufstiegskurs. Die Schwarz-Gelben setzten sich gestern Abend mit einem 3:2-Sieg gegen den FC Affing zumindest für eine Nacht allein an die Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Nord. Die Truppe der Trainer Florian Fischer und Mario Schmidt ist jetzt seit sieben Spielen ungeschlagen.

Vermutlich hatte man noch die erste Viertelstunde aus dem Eröffnungsspiel im Hinterkopf, als es nach 14 Minuten 3:0 für den FC Affing stand. Der TSV Gersthofen wollte diesmal kein Risiko eingehen und kontrollierte das Geschehen. Auf Affinger Seite sorgte zunächst Mathias Steger mit seinen Sololäufen für Gefahr, während sich die Platzherren im Abseits verliefen. Nach einem Sololauf prüfte Steger TSV-Schlussmann Niklas Gordy mit einem Linksschuss (16.). Gersthofen fand dann besser ins Spiel, Tore wollten nicht fallen. Ricardo Anzano zögerte nach Doppelpass mit Rudi Kine zu lange (29.), Ferkan Secgin scheiterte nach tollen Pass von Anzano am Keeper (35.). Ein Kopfball von Anzano (39.) und ein Schuss von Secgin gingen knapp vorbei (44.).

Sekunden nach dem Seitenwechsel klappte es endlich: Nico Baumeister steuerte nach feinem Pass von Secgin allein auf den Torhüter zu, umspielte diesen eiskalt und netzte zum 1:0 ein (48.). Ein Blitztor. Nicht nur Affings Trainer Tobias Jorsch hatte hier eine klare Abseitsposition gesehen. Wegen Reklamierens erhielt er die Rote Karte. Die Gäste agierten ab diesem Zeitpunkt aggressiver und kamen in der 66. Minute zum Ausgleich. Ausgerechnet der Gersthofer Marc-Abdu Al Jajeh, der nur drei Steinwürfe von der Abenstein-Arena entfernt wohnt, zirkelte den Ball ins Netz.

Dann schlug wieder der TSV zu. Zunächst zog Ibrahim Neziri nach einem Zauberpass von Ferkan Secgin allein aufs Tor, übersprang die Blutgrätsche von Florian Tremmel und ließ Köpper keine Chance – 2:1 (71.). Vom Anspiel weg eroberten die Platzherren den Ball und Affings Torhüter konnte Nico Baumeister nur noch durch ein Foul stoppen. Oktay Yavuz, der nach seiner Einwechslung für viel Dampf im Kessel gesorgt hatte, verwandelte zum 3:1 (73.). Nach diesem Doppelschlag hätte die Angelegenheit eigentlich in trockenen Tüchern sein müssen. Doch wieder war Mathias Steger nur durch ein Foul zu bremsen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Al Jajeh zum 3:2 (80.). Affing warf nun noch einmal alles nach vorne. Nico Baumeister, der an Torwart Köpper scheiterte (86.) und Ibrahim Neziri bei einem Konter (89.) verpassten die endgültige Entscheidung. So mussten die Gersthofer Fans bei zwei Freistößen von Al Jajeh nochmals zittern. Doch in der Nachspielzeit hielt Niklas Gordy den Sieg in dieser im zweiten Abschnitt unterhaltsamen Begegnung dann endgültig fest.

TSV Gersthofen: Gordy – Durner, Gai, Wagemann – Okan Yavuz, Kine (56. Oktay Yavuz) – Lux (67. Lippe), Neziri, Anzano – Baumeister (90. Ciritci), Secgin.

FC Affing: Köpper – Tremmel, von Peinen (52. Kalkan), Palatin, Al Jajeh – Dörr (81. Leicht) – Steger, Reiter (67. Kindermann), Merwald, Krontaler – Schacherl.

Tore: 1:0 Baumeister (48.), 1:1 Al Jajeh (66.), 2:1 Neziri (71.), 3:1 Oktay Yavuz (Foulelfmeter/73.), 3:2 Al Jajeh (Foulelfmeter/70.). – Schiedsrichter: Tobias Kienberger (Neugablonz). – Zuschauer: 214. – Rote Karte: Trainer Tobias Jorsch (Affing/48.). – Gelb-Rot: Secgin (Gersthofen/90.+1).

