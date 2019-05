vor 37 Min.

Mit Herz und Leidenschaft nach oben

Mathias Steger zeigt es an – mit Herz und Leidenschaft will der TSV Neusäß am Donnerstag in die Bezirksliga stürmen. Auch Raphael Schimunek (links) und Cyrill Siedlaczek marschieren in die gleich Richtung.

Der TSV Neusäß kann am Vatertag den sofortigen Wiederaufstieg in die Bezirksliga klar machen. Warum die völlig neu formierte Mannschaft so gut funktioniert

Von Oliver Reiser

Normalerweise ist die Rivalität zwischen dem TSV Neusäß und dem SV Cosmos Aystetten doch ziemlich ausgeprägt. Am vergangenen Sonntag aber hielt der von Aystettens Vorsitzendem Thomas Pflüger eins als „großer Bruder“ bezeichnete TSV Neusäß den Cosmonauten die Daumen. Wäre dem Löring-Team der Sprung ans rettende Ufer gelungen, hätten die Lohwaldkicker den Bezirksliga-Aufstieg feiern können. Doch die Sensation blieb aus. Aystetten gewann zwar 2:0, doch das war nach der 0:3-Auswärtsniederlage in der ersten Partie nicht genug, um auch kommende Saison der Landesliga anzugehören.

Jetzt kann es der TSV Neusäß selber richten. In der zweiten Runde der Bezirksliga-Relegation treffen die Schützlinge von Trainer Charly Pecher am morgigen Donnerstag (Vatertag) um 17 Uhr auf den TSV Kammlach. Gespielt wird in Wiesenbach, das von Neusäß aus zehn Minuten weiter entfernt ist als von Kammlach.

„Das ist mir wurscht. Wir freuen uns auf dieses Spiel“, sagt der Coach, den man getrost als Vater des Erfolges bezeichnen darf. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga hat der 53-Jährige zusammen mit Frank Lehrmann, seinem verlängerten Arm auf dem Spielfeld, eine völlig neue Mannschaft geformt. Überwiegend mit Spielern aus unteren Klassen. „Das wir mit dieser Truppe so weit oben landen, war nicht vorherzusehen“, sagt Pecher.

Mit der Bescheidenheit ist es jetzt vorbei

Doch mit der Bescheidenheit ist es jetzt vorbei: „Nachdem wir nun den Fuß in der Tür der Bezirksliga haben, wollen wir auch rein“, lässt Charly Pecher wissen, dass man nun auch eine gewisse Erwartungshaltung an sich selbst habe. Die Neusässer 5:1-Gala im ersten Relegationsduell mit dem TSV Betzigau hat die Brust gewaltig verbreitert. „Wir haben Selbstvertrauen“, sagt Pecher, „ohne überheblich zu sein.“

Auch vor dem TSV Kammlach, dem Vizemeister der Kreisliga Süd, habe man gehörig Respekt. Die Mannschaft aus dem Ortsteil von Erkheim hat seit November kein Spiel mehr verloren, in der ersten Relegationsrunde den Bezirksligisten 1. FC Sonthofen II aus dem Rennen geworfen. Dieses Spiel hat sich Charly Pech nicht angeschaut. „Da haben wir trainiert. Wir sind informiert über den Gegner, wollen aber unser Spiel spielen, denn wir kennen unsere Stärken“, so der Coach.

Der TSV Kammlach soll mit einem großen Fan-Aufgebot nach Wiesenbach anreisen. Auch der TSV Neusäß konnte sich zuletzt über stimmgewaltige Unterstützung freuen. Das war so ungewohnt, dass man vor lauter Jubel mit den Fans in Kaufering sogar den Wiederanpfiff verpasste und fast einen Gegentreffer der Betzigauer kassiert hätte.

Dass es schließlich bei einem Gegentreffer blieb, hatte der TSV Neusäß auch Florian Sedlak zu verdanken, der zuletzt Kapitän Philipp Scherer in der Innenverteidigung verdrängt hat. Der Winter-Neuzugang vom TSV Hollenbach hatte schon beim letzten Punktspiel gegen den TSV Haunstetten eine überragende Leistung geboten und überzeugte auch gegen Betzigau. „Mir tut es leid für jeden, der nicht spielt, aber im Moment zählt nur das Team“, sagt Pecher.

Der TSV-Trainer ist sich ganz sicher, dass auch die Ausfälle von Moritz Schiele, Nico Rehm, Paul Schmuck (alle verletzt) und Daniel Scherer (Urlaub) kompensiert werden können.

Info Der Sieger aus diesem Spiel spielt in der Saison 2019/20 in der Bezirksliga. Die Verlierer spielen am 4. Juni den letzten freien Platz in der Bezirksliga aus. Sollte der TV Erkheim über die Relegation in die Landesliga aufsteigen, entfällt die 3. Runde und die Verlierer der 2. Runde steigen ebenfalls in die Bezirksliga auf.

