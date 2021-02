27.02.2021

Mit Klopapier, Nudelholz und Kuscheltier fit bleiben

Ungewöhnliche Sportgeräte sollen zu sportlicher Betätigung animieren. Ein Rückblick auf über 50 Folgen

Von Oliver Reiser

Das Toilettenpapier war einer der typischen Artikel für die Corona-Krise. Nach Hamsterkäufen war es zeitweise ausverkauft. Ähnlich verhielt es sich im Laufe der Pandemie auch mit Hefe und Mehl. Toilettenpapierrollen waren aber auch ein Gegenstand, der in unserer Serie „Locker durch den Lockdown“ zum Sportgerät umfunktioniert wurde. Ebenso Wassermelonen, Handtücher, Konservendosen, Wasserflaschen, Mikrofasertücher, Bücher, Sofakissen, Kochlöffel, Nudelhölzer, Kleinkinder, Kochtöpfe, Bierkisten, Besenstiele, Schneeschaufeln, Kabelbinder, Kuscheltiere, Socken, Katzen und Tonnenhäuschen – all diese Dinge wurden eingesetzt, um Sie, liebe Leserinnen und Leser, einigermaßen sportlich durch den Lockdown zu begleiten.

Spitzensportler/-innen und Trainer/-innen von Spitzenteams, aber auch Übungsleiter/-innen im Breitensportbereich sowie Personal Coaches, Gesundheits- und Ernährungsberater/-innen oder Fitness-Influencer/-innen haben dazu beigetragen, in Zeiten von geschlossenen Sportanlagen und Fitness-Studios Tipps und Inspirationen zu geben, wie man sich in den eigenen vier Wänden fit halten kann. Ziel unserer Aktion war, den einen oder anderen vom Sofa abzuholen und zur Bewegung anzuregen. Zum anderen aber auch dem Sport eine Plattform zu geben, dass er in dieser langen Zeit des Stillstands nicht ganz in Vergessenheit gerät.

Denn seit dem 1. November ist der Sportbetrieb komplett lahmgelegt. Zunächst während des Lockdowns „light“, ab dem 16. Dezember dann mit Verschärfungen und immer wieder Verlängerungen, die sich noch bis zum 7. März hinziehen werden. Wir sind diesen Weg mitgegangen, und am vergangenen Dienstag ist bereits die 50. Folge aus dieser Reihe erschienen. Dazu haben wir auch immer ein entsprechendes Video präsentiert. Oftmals sind die „Drehbücher“ dabei ganz spontan entstanden und sehr witzig ausgefallen. Jetzt hoffen alle Sporttreibenden, dass beim nächsten Treffer der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten am kommenden Mittwoch auch über Lockerungen für den Sport gesprochen werde. Gerade beim Golf oder beim Tennis könnte der Abstand ja auf jeden Fall eingehalten werden. Egal, wie es ab 8. März kommt, wir werden versuchen, dazu beizutragen, dass Sie locker aus dem Lockdown auch wieder herauskommen.

Zu unserem Jubiläum präsentieren wir auf dieser Seite nochmals einige sportliche Höhepunkte aus heimischen Wohnzimmern. Vom Abrubbeln mit dem Handtuch, das Heike Groß ihren Senioren empfiehlt, bis zum Kickbox-Work-out mit der dreifachen Ex-Weltmeisterin Tina Schüssler.

Bei uns im Internet finden Sie alle Videos unserer Serie unter www.augsburger-allgemeine.de/augsburg-land/

