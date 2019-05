vor 54 Min.

Mit Saisonstart zufrieden

SpVgg Auerbach überprüft beim Werfer- und Springertag technische Disziplinen

Werfertag in Neusäß, Springertag in Gersthofen, zum Leichtathletiksaisonauftakt auf der Bahn wurde die Form der Athleten der SpVgg Auerbach/Streitheim in den technischen Disziplinen überprüft. Was die Trainer hier sahen, gibt zu großem Optimismus für die kommende Saison Anlass. Vor allem die Spitzenleichtathleten konnten voll Überzeugen.

Allen voran die mehrfache bayerische Meisterin Angela Stockert, die in der Altersklasse weibliche Jugend U20 ihren eigenen Vereinsrekord im Kugelstoßen um einen Meter auf nunmehr 13,24 m verbessern konnte. Mit dieser Leistung stellte die hervorragende Mehrkämpferin eine neue bayerische Jahresbestleistung auf.

Auch Sophia Müller, die heuer das Hauptaugenmerk auf die 400 m Stadionrunde richtet, scheiterte mit 9,75 m knapp an einer neuen persönlichen Bestleistung.

Trotz 5,41 Metern im Weitsprung nicht zufrieden

Mit hervorragenden 5,41 m im Weitsprung zum Saisonauftakt müsste Emily Schuster normal zufrieden sein, doch das war sie nicht. Zweimal landete sie bei 5,80 m, doch jedes Mal ging die rote Fahne hoch, sie übertrat jeweils um einen Zentimeter. Doch um ihr wahres Sprungvermögen zu zeigen, hat sie noch oft die Gelegenheit.

Eine Altersklasse höher bei der männlichen Jugend M13 startet heuer Tobias Stiastny und setzt wie selbstverständlich seinen Siegeszug fort. 4,37 m im Weitsprung, 1,36 m im Hochsprung, 27,05 m mit dem Speer und 32,94 m mit dem Diskus, keiner seiner Konkurrenten konnte ihm das Wasser reichen.

In dieser Altersklasse wird nach seinen gezeigten Leistungen im Laufe der Saison auch Lucas Wiedemann seine Ansprüche anmelden. 8,01 m mit der Kugel und 4,01 m im Weitsprung lassen auf gute Ergebnisse hoffen. In der Klasse M15 startet Johannes Möckl und konnte im Weitsprung mit 4,75 m mehr als überzeugen.

Auch beim weiblichen Nachwuchs wachsen vielversprechende Talente heran. Vor allem Sarah Stadler machte in W14 im Weitsprung mit 4,61 m einen Riesensatz, während im Kugelstoßen Annika Schußmann und Rebecca Kuchenbaur mit 7,56 beziehungsweise 7,21 m sich im Vorderfeld platzieren konnten. Dies gelang ihnen auch beim Speerwurf, wo Kuchenbaur 22,22 m und Schussmann 19,92 m vorweisen konnten. In der Klasse W12 musste sich Lena Stadler mit 3,96 m im Weitsprung nur knapp geschlagen geben.

Eine gute Saison steht auch Julia Bschorr im Mehrkampf U18 bevor, denn in den technischen Wettbewerben mischt sie schon vorne mit. 9,26 m mit der Kugel, 4,61 m im Weitsprung und 1,40 m im Hochsprung sind ein erstes Ausrufezeichen. Dies gilt auch für Juliane Frank, die gute Leistungen ablieferte, ebenso wie Sarah Dorer, Eyleen Möckl und Laura Braun. (koh)

