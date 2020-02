vor 1 Min.

Mit Tattoo auf das Treppchen

Gersthofer Wassersportler werden Zweiter im Landesliga-Mannschaftsbewerb

Nach einer starken Teilnahme 2019 konnten die Gersthofer Schwimmer in der Landesliga gegen 14 weitere Mannschaften in Bayern antreten. Hohe Aufstiegsambitionen in die Bayernliga trieben die jungen Gersthofer Wasserathleten zwischen 11 und 17 Jahren vorwärts, um im Augsburger Plärrerbad gegen die starken Mannschaften ihrer Wettkampfgruppe aus Mindelheim, Augsburg, Günzburg-Leipheim und Immenstadt anzutreten. Die anderen zehn bayerischen Mannschaften in der Landesliga schwammen zeitgleich in Bamberg und Riemerling. Die erreichten Zeiten werden alterklassenunabhängig in der sogenannten FINA-Tabelle in Punkte umgerechnet. Insgesamt werden 34 Wettkämpfe in allen vier Lagen auf den Distanzen zwischen 50 und 1500 Meter ausgetragen. Die besten Mannschaften mit den höchsten Punktezahlen in der Liga können aufsteigen, die mit den niedrigsten steigen ab.

Teamgeist, gute Laune und Siegeswille

Die Gersthofer lieferten überragende Einzelleistungen ab und mit einer Mischung aus Teamgeist, guter Laune und Siegeswillen zeigten die neun jungen Männer ihrer ambitionierten Trainerin Irina Bychkova, was in ihnen steckt. Mit einer absoluten Top-Punktzahl von insgesamt 14774 Punkten gehören die Gersthofer zu den Spitzenteams in der Landesliga. Insbesondere die Einzelleistungen über 1500 Meter (472 Pkt.) und 400 Meter Freistil (412 Pkt.) von Akos Oroszlamos, die 100 Meter (459 Pkt.) und 200 Meter Brust (421 Pkt.) seines älteren Bruders Tamas, die 800 Meter Freistil (566 Pkt.) von Frank Kurmyshkin und die 50 Meter (591 Pkt.) und 200 Meter Freistil (405 Pkt.) von Jonas Zimmermann sorgten mit hohen dreistelligen Punktzahlen für den Vorsprung gegenüber der bayerischen Konkurrenz. Schnellster Mann im Augsburger Wasser war wieder einmal der 17-jährige Sprintspezialist Martin Schmid, der in 50 Meter (592 Pkt.), 100 Meter (595 Pkt.) und 200 Meter Brust (519 Pkt.) und in 50 Meter (523 Pkt.) und 100 Meter Freistil (536 Pkt.) jeweils als Erster am Beckenrand anschlug und mit individuellen 2765 Punkten maßgeblich zum Erfolg der Gersthofer beitrug.

Das temporäre Tattoo mit dem Wappen des TSV 1909 Gersthofen auf der Brust der Gersthofer Schwimmer ist bei den DMS bereits mehrjährige Tradition und wird stolz von den jungen Männern zur Schau getragen. (jeb-)

