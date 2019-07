vor 56 Min.

Mit Wildcard ins Finale

Warum der TSV Täfertingen doch noch zum Erdinger Meister-Cup darf

Das Landesfinale um den Erdinger Meister-Cup mit 32 Herren- und 17 Frauenmannschaften findet am Samstag, 6. Juli um 11.30 Uhr auf der Sportanlage TSV Neustadt/Donau statt. Mit dabei ist auch der TSV Täfertingen. Eigentlich war die Trupp evon Trainer Antonio Cuevas bei der schwäbischen Vorrunde im Viertelfinale gegen Gastgeber SV Stöttwang nach einer 1:3-Niederlage ausgeschieden. Ein paar Tage später erreichte Abteilungsleiter Günther Stempfle jedoch die frohe Kunde, dass der Kreisliga-Aufsteiger mit einer „Wildcard“ am bayerischen Finale um den Erdinger-Cup teilnehmen darf: „Eine Mannschaft hat abgesagt und wir durften nachrücken.“ Beim TSV betrachtet man die Einladung als Belohnung für die tolle Saison mit der Meisterschaft und dem Sieg im Kreispokal, so Stempfle.

In Neustadt an der Donau spielt der TSV in der Gruppe C gegen den TSV Wasserburg (Bayernliga), SpVgg Grün-Weiß Deggendorf (Bezirksliga Niederbayern) und FSV Harthof München (Kreisklasse 2). Ausgelost wurden die Gruppen von Trainer-Legende Karsten Wettberg.

Die Auslosung der 1. Hauptrunde im bayerischen Totopokal, für die sich der TSV Täfertingen qualifiziert hat, findet am 27. Juli in Bad Gögging statt. Gespielt wird dann am 7. August. (oli)

Themen Folgen