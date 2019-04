18:33 Uhr

Mit Willen, Einsatz und späten Toren

SV Cosmos Aystetten landet wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Zwei späte Treffer bescherten dem SV Cosmos Aystetten drei ganz wichtige Punkte im Kampf gegen die Abstiegsrelegation. Mit Willen und Einsatz kamen die Blau-Weißen zu einem 3:1-Sieg beim FC Memmingen II. Die vor dem Spiel geäußerten Worte vom „Pflichtsieg gegen einen Abstiegsaspiranten“ blieben der Regionalliga-Reserve im Halse stecken.

Wie nicht anders zu erwarten drängten die jungen Memminger durch läuferisches Übergewicht den SV Cosmos in die eigene Hälfte. In der 17. Minute tankte sich Maximilian Drechsler durch und erzwang beinahe ein Eigentor. Bis zur Pause hatte nur noch Memmingen Chancen, doch Alexander Bernhardt war auf dem Posten.

In der zweiten Halbzeit hielt der SV Cosmos nun mehr dagegen, was sich auch an den Gelben Karten widerspiegelte. Vier gab es gegen Aystetten, drei gegen Memmingen. Großchancen durch Marco Nickel (49.) und vier Minuten später durch Roland Wohnlich hielt Bernhardt bravourös. In der 69. Minute köpfte David Reminger dennoch nach einer Ecke zum 1:0 ein.

Jetzt ging ein Ruck durch die Löring-Truppe. Dominik Isufi verfehlte in der 71. Minute nur knapp das Tor. Fünf Minuten später lief er in den Strafraum und wurde gefoult. Maximilian Drechsler verwandelte den Strafstoß zum 1:1. Dieses Tor war wie eine Befreiung. In der 85. Minute zirkelte Maximilian Drechsler eine Ecke auf den Kopf von Xhevalin Berisha, der den Ball zur überraschenden Führung in den Winkel wuchtete. Sofort nach Wiederanpfiff eroberte man den Ball, Dominik Isufi lief den Konter und bediente Robert Markovich-Mandic der zum 3:1-Endstand einschob. (mb-)

FC Memmingen II: Zettler – Berger, Gräser, Notz, Sirch – Lutz (81. Licht), Nickel, Remiger, Paul (6. Kotter) – Moser, Wohnlich.

SV Cosmos Aystetten: Bernhardt – Isufi, Sakrak, Berisha, Heckel – Mijailovic – Szilagyi, Drechsler, Linder (83. Michl) – Markovich-Mandic, Hanselka (77. Schnurrer).

Tore: 1:0 Remminger (69.), 1:1 Drechsler (Foulelfmeter/77.), 1:2 Berisha (87.), 1:3 Markovich-Mandic (88.). – Schiedsrichter: Kevin Kassel. – Zuschauer: 46.

