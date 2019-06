vor 4 Min.

Mit dem Kajak auf der Erfolgswelle

Lara Kriesinger aus Heretsried holt Gold bei der deutschen Schülermeisterschaft

Von Simone Kuchenbauer

Medaillenregen für Lara Kriesinger aus Heretsried: Die 13-Jährige gewann am vergangenen Wochenende in Zeitz (Sachsen-Anhalt) mit der Mannschaft die deutschen Schülermeisterschaften im Kanuslalom. Knapp 200 junge Sportler hatten sich auf der Weißen Elster beteiligt.

Im Team mussten Lara Kriesinger und ihre beiden Kollegen vom KSV Bad Kreuznach im Feld der Buben starten. Den Nachwuchstalenten gelang es, die Renngemeinschaften aus Bayern und Nordrhein-Westfalen in die Schranken zu verweisen. Mit 2,08 Sekunden Vorsprung wurden die drei deutscher Meister.

Auch alleine zeigte Lara Kriesinger ihr ganzes Talent. Mit der zweitschnellsten Fahrzeit qualifizierte sie sich direkt für das Halbfinale am Tag darauf, an dem nur noch zwölf Fahrerinnen teilnehmen durften. Die 13-Jährige wiederholte ihre Leistung vom Vortag und erreichte abermals den zweiten Platz.

Durch ihre Erfolge hat sich Lara für die deutschen Jugend- und Junioren-Meisterschaften in Hohenlimburg im September qualifiziert und sich einen Platz im Landesnachwuchskader gesichert.

Schon im Mai hatte Laras Vater Ingo Kriesinger prophezeit: „In dieser Form werden sie bei den deutschen Meisterschaften in sechs Wochen um den Titel paddeln.“ Lara hatte bei der Kanuslalom-Meisterschaften in Fürth Silber und mit der Mannschaft Gold geholt. Janina, die ältere Schwester, konnte sich bei den Damen Leistungsklasse 1 ebenfalls mit ihren Mannschaftskameradinnen aus Bad Kreuznach über die Goldmedaille freuen. Vater Ingo Kriesinger gewann übrigens souverän in seiner Klasse mit zehn Sekunden Vorsprung und sicherte sich somit ebenfalls die Goldmedaille. Auch er ist schon in Vorbereitung auf das nächste große Event: die Senioren-Europameisterschaft in Turin (Italien), die Ende Juli stattfindet. Kriesinger konnte sich dieses Jahr überraschend noch einmal für die belgische Nationalmannschaft qualifizieren. Allerdings will er jüngeren Athleten den Vortritt lassen.

Mehrmals pro Woche trainiert Kriesinger mit seinem Kajak auf dem Augsburger Eiskanal. Schon vor dem Pausengong in der Schule, wo er als Lehrer Deutsch und Englisch unterrichtet, ist er oft im Wasser gewesen. Zu seinem Sport kam er eher durch Zufall. Sein Vater hatte ursprünglich den Plan, selbst ein Boot zu konstruieren. Am Ende gab es Boote für die ganze Familie, die bei einem Urlaub am Chiemsee ausprobiert wurden. Jemand vom Deutschen Kanuverband sah den Dreikäsehoch Ingo Kriesinger dort paddeln und wurde so auf ihn aufmerksam.

