00:02 Uhr

Mit der besten Technik zum Sieg

Jürgen Hinterstößer von der LG Reischenau holt bayerischen Titel im Stabhochsprung der M60

Etwas skeptisch fuhren Jürgen Hinterstößer und Michael Sandner zu den bayerischen Seniorenmeisterschaften nach Herzogenaurach, waren doch Windböen und Regenschauer vorhergesagt worden. Doch die Athleten hatten Glück, es blieb trocken, mild und der Wind bremste nur die Läufer ein wenig aus.

Jonas Sandner war als Wettkampfrichter mitgekommen. Bei seinem letzten Einsatz beim Stabhochsprung wurde er Zeuge von der exzellenten Technik von Jürgen Hinterstößer, um die er selbst von Zoran Askovic, Bayerns bestem Altersklassen-Stabhochspringer, beneidet wird. Mit seinem elften Sprung erreichte er 2,90 Meter. Diese Leistung wurde mit dem Titelgewinn der Altersklasse M60 belohnt.

Zuvor war Michael Sandner über die Mittelstreckendistanzen der Altersklasse M50 gestartet. Über 800m blieb er lange in der Spitzengruppe. Auf den letzten 200 Metern konnte er der Temposteigerung der Führenden nicht folgen und verpasste mit knapp zwei Metern Rückstand Bronze (2:21,59 min). Nur 75 Minuten später ging es um den Titel über die 1500 Meter. Auch hier war die Konkurrenz zu stark, so beendete er das Rennen wiederum mit Rang vier (5:01,63 min).

Man musste sie lange dazu überreden, bei Meisterschaften teilzunehmen. Bescheiden wie Sabine Brenner ist, glaubte sie lange nicht an ihr Potenzial auf der Langstrecke. Nun hat sie es schwarz auf weiß: Bei den bayerischen Meisterschaften in Aichach über 10 Kilometer auf der Straße lief sie zu ihrer eigenen Überraschung auf den Silberplatz der Altersklasse W40 (44:17 min). Zusammen mit Marina Kugelmann (W20, 45:16 min) und Annette Binanzer (46:06 min und Platz 6 WU23) erreichte sie in der Teamwertung Rang elf.

Simon Scherer lief trotz der kühlen Witterung passable 34:37 min und damit auf Platz sieben der M35. Trainer Franz Herzgsell dürfte mit seinen Langstrecklern, besonders mit seiner Frauengruppe, zufrieden gewesen sein. (ms-)

