vor 36 Min.

Mit einer Träne im Knopfloch

Warum der TSV Neusäß seinen Aufstieg in die Bezirksliga nicht im eigenen Sportheim feiert und wie er seinen überragenden Spieler ersetzen will

Von Oliver Reiser

Die Freude war riesengroß. Über zwei Stunden haben die Spieler und Verantwortlichen des TSV Neusäß mit ihren Anhängern nach dem 2:0-Sieg gegen den TSV Kammlach noch auf dem Platz und in der Kabine in Wiesenbach den sofortigen Wiederaufstieg in die Bezirksliga gefeiert. Erst dann setzte sich der Tross in Richtung Heimat in Bewegung. Ziel war das Stadtberger Stadtfest. „Wir waren die Letzten, die das Zelt verlassen haben, wurden von der Security eskortiert“, berichtet Günther Hausmann. Was dann noch passiert sei, konnte der sportliche Leiter des Aufsteigers nicht sagen. Dass die Feierlichkeiten nicht im vereinseigenen Sportheim stattfinden konnten, lag daran, dass selbiges momentan geschlossen ist. Robert Fendt, seit 18 Jahren dort Wirt, ist vergangenen Woche im Alter von 59 Jahren verstorben. Für ihn trat die Mannschaft in Wiesenbach mit Trauerflor an, vor Spielbeginn gab es eine Gedenkminute. Bei der gestrigen Beerdigung war ein Großteil der Mannschaft vertreten.

Während die Spieler und die für Neusässer Verhältnisse sehr zahlreichen mitgereisten Anhänger ausgelassen jubelten, hat sich Trainer Charly Pecher eher im Stillen gefreut. „Es war ein sehr aufregendes Jahr“, sagt der 53-Jährige im Rückblick. Nach dem Umbruch und dem Neuaufbau mit Spielern, die überwiegend aus unteren Klassen kamen, habe man nicht mit diesem Erfolg rechnen können. Deshalb ist Pecher stolz, dass man etliche ambitionierte Teams hinter sich lassen konnte. Erst nachdem man ab dem siebten Spieltag immer mit vorne dabei war, habe man daran gedacht aufzusteigen. „Mit Teamgeist und taktisch diszipliniert haben wir uns als Kollektiv erwiesen. Das war auch notwendig, weil wir keinen wirklichen Torjäger in unseren Reihen hatten“, analysiert Pecher.

„Dass wir mithalten können, war mir klar, aber dass es so gut läuft, war nicht zu erwarten“, meint Günther Hausmann dazu. Einige hatten den TSV Neusäß vor Saisonbeginn sogar als Abstiegskandidat gehandelt. „Wir hatten aber mit Charly Pecher einen Trainer, der immer an die Mannschaft geglaubt hat, und mit Frank Lehrmann einen spielenden Co-Trainer, der auf dem Platz gepusht hat“, stellt er dem Trainerduo ein hervorragendes Zeugnis aus. Im Nachhinein sei der Abstieg vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen, wenn man die Entwicklung der jungen Spieler sehe. „Das Ziel Neuaufbau ist voll geglückt.“ Was Hausmann ebenso freut, ist die Tatsache, dass die erste und zweite Mannschaft, die man im kommenden Jahr stabiler machen will, zusammengerückt ist und sich gegenseitig unterstützt hat.

Auch in Wiesenbach waren die Neusässer Reservisten mit großer Trommel lautstark vertreten, um den Fans des TSV Kammlach Paroli zu bieten. „Angesichts dieser Kulisse sind meine Spieler regelrecht erschrocken“, lacht Charly Pecher, „deshalb haben wir auch 20 Minuten gebraucht, um uns etwas zuzutrauen.“ Dann war es vor allem Mathias Steger, der die Akzente setzte. „Er macht den Unterschied aus, obwohl er sich mit seiner Kreativität manchmal verzettelt“, sagt Pecher über den rumänischen Vollblutfußballer, der einen Trainer aufgrund seiner Eigensinnigkeit aber auch mal um den Verstand bringen kann. Der 22-Jährige verabschiedet sich jetzt zum Ligakonkurrenten FC Affing. „Wir konnten ihn nicht halten“, bedauert Abteilungsleiter Ernst Krendlinger. „Ein großer Verlust“, sagt Trainer Charly Pecher, „jetzt müssen wir seinen Part auf mehrere Schultern verteilen.“ Angst davor hat er nicht: „Die Mannschaft ist reifer und besser geworden.“ In den beiden Relegationsspielen habe sie nochmals dazugelernt. „Über die Relegation aufzusteigen ist doch noch schöner.“

Auch in der Bezirksliga will man beim TSV Neusäß am Plan und Konzept nichts ändern, statt auf höherklassige Verstärkungen auf junge, hungrige Spieler zu setzen. Einer davon ist Raphael Marksteiner, der von der TSG Stadtbergen kommt. „Von zwei, drei weiteren Akteuren gibt es schon Zusagen, aber keine Namen“, berichtet Günther Hausmann, der sich auf die kommende Saison in der Bezirksliga freut. „Jetzt hoffen wir nur noch, dass es mit dem Norden klappt“, blickt er den Derbys mit dem TSV Gersthofen, dem SC Altenmünster, dem TSV Meitingen oder dem SV Cosmos Aystetten entgegen. Aufsteiger TSV Neusäß gegen Absteiger SV Cosmos Aystetten – so mancher Fußballfan könnte sich dieses Derby sehr gut als Eröffnungsspiel der neuen Saison vorstellen.

