vor 24 Min.

Mühsam in die Gänge Lokalsport

Margertshausen erwartet Westheim

Der SSV Margertshausen und die SpVgg Westheim sind an diesem Wochenende in der Fußball-Kreisliga Augsburg im Doppeleinsatz. Heute Abend (18.30 Uhr) stehen sich die beiden Kontrahenten in einem Nachholspiel des 3. Spieltages gegenüber. Der SSV muss dann bereits wieder am Sonntagvormittag beim TSV Göggingen ran, während die Westheimer den TSV Zusmarshausen erwarten.

Beide Mannschaften sind nicht nach Wunsch gestartet. Aufsteiger Margertshausen musste zuletzt zwei Niederlagen gegen vermeintliche Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen, Westheim scheint nach Niederlage, Unentschieden und Sieg langsam in die Gänge zu kommen. Beim 1:0 beim FC Haunstetten rettete Neuzugang Mathias Moser den Dreier. (AL)

Themen Folgen