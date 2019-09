vor 20 Min.

Nach Blitzrückstand Moral gezeigt

TSV Meitingen dreht 0:2 nach fünf Minuten, kann sich jedoch trotz bester Chancen nicht mit einem Sieg belohnen

Von Nicolai Vrazic

Es war wohl Rekord in der bisherigen Bezirksligageschichte des TSV Meitingen, als man nach gerade fünf gespielten Minuten bereits mit 0:2 im Nördlinger Sportpark im Rückstand war. Entgegen der letzten Woche gegen den FC Stätzling stemmte sich die Mavros-Truppe vehement gegen die drohende Niederlage und hätte letztendlich sogar gewinnen müssen.

Drei Minuten waren gespielt, als sich die Bayernligareserve des TSV Nördlingen mit einen schönen Spielzug durch Leon Dammer in Führung brachte. Selbiger verlängerte keine drei Zeigerumdrehungen einen Freistoß per Kopf zur 2:0-Führung ins Tor. Nach kurzer Starre nahm nun endlich der TSV Meitingen das Heft in die Hand und erspielte sich die ersten Chancen. Denis Buja köpfte den Ball an die Querlatte, kurz darauf hämmerte er eine Abnahme knapp übers Tor. (10./12.). In der 20. Minute war es dann soweit. Eine schöne Flanke von Marc Huckle bucksierte Meitingens Goalgetter dann endlich zum Anschlusstreffer ins gegnerische Netz. Kurz vor der Halbzeit hatten die Lechtaler sogar die Möglichkeit, durch einen indirekten Freistoß, acht Meter vor dem Tor auszugleichen. Die Mauer der Rieser hielt jedoch Stand.

Der Anpfiff von Schiedsrichter Tim Lehmeier zur zweiten Halbzeit war dann auch das Signal zum völligen Sturmlauf der Meitinger. Mit der Einwechslung des erst genesenen Fabian Wolf kam mehr Schwung über die Außenbahn. Reihenweise Bälle segelten in den Strafraum der Heimmannschaft, die noch nicht den richtigen Abnehmer fanden. Alexander Heider war es, der einer verunglückten Rückgabe nachging und von Torwart Fabian Dorschky regelwidrig zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitän Arthur Fichtner gewohnt sicher zum Ausgleich (55.).

Durch Reklamieren einen Bärendienst erwiesen

Jetzt brannte es in der Nördlinger Hintermannschaft lichterloh. Nahezu im Minutentakt erspielten sich die Schwarz-Weißen beste Chancen, den Siegtreffer zu erzielen. Erst köpfte Denis Buja millimeterknapp am Tor vorbei (66.), danach konnte er einen Querpass von Nemanja Ranitovic nicht im Tor unterbringen (70.). Einen Bärendienst erwies dann Arthur Fichtner seiner Mannschaft genau in dieser Drangperiode, als er mit Gelb-Rot wegen Meckerns in der 75. Spielminute vom Platz musste. Trotzdem öffnete der TSV weiter seine Schleusen und spielte mit hohem Risiko weiter auf Sieg. Den Schlusspunkt einer haareraufenden Chancenvernichtung setzte Mateo Duvnjak, als er eine Minuten vor Schluss aus drei Metern vor dem Tor den Ball in den Himmel schoss.

TSV Nördlingen II: Dorschky, Dammer (65. Lechner), Kaiser, Gruber, Klass, Wieser, Hof, Lösch, Pesut (90.+2 Uhlmann), Morasch, Taglieber (66. Wüstner).

TSV Meitingen: Wagner, Fichtner, Heiß, Schuster, Ranitovic, Heider (65. Morfakis), Nießner, Buja, Huckle, Duvnjak, Lettrari (46. Wolf).

Tore: 1:0 Dammer (3.), 2:0 Dammer (6.), 2:1 Buja (20.), 2:2 Fichtner (55./Foulelfmeter). – Zuschauer: 140. – Schiedsrichter: Tim Lehmeier (Rittersbach). – Gelb-Rot: Fichtner (75./Meitingen).

Themen Folgen