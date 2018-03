Nach Blitzstart nur Remis

21:50 Uhr

In einem turbulenten Spiel trennen sich der FC Memmingen II und der SV Cosmos Aystetten im Verfolgerduell 2:2. Markovic-Mandic trifft und muss raus

Von Michael Brenner

Mit einem Punkt kehrte der SV Cosmos Aystetten vom Landesliga-Auswärtsspiel beim FC Memmingen II zurück. 2:2 hieß es am Ende, nachdem der bestplatzierte Aufsteiger nach einem Blitzstart schon mit 2:0 geführt hatte.

Die erste Minute war noch gar nicht vollendet, das führten die Schützlinge von Trainer Marco Löring, der mit Maximilian Heckel und Dominik Isufi beide Winter-Neuzugänge in die Startelf berufen hatte, schon mit 1:0. Torjäger Robert Markovic-Mandic hatte wieder zugeschlagen, seinen elften Saisontreffer erzielt. In der fünften Minute vergab er eine weitere Chance. Memmingen antwortete mit wütenden Angriffen, doch Valentin Coca zeigte sich gegen Achim Speiser auf dem Posten. Mit dem nächsten Angriff war der SV Cosmos wieder erfolgreich. In der zehnten Minute traf Kaan Dogan zum 2:0. In dieser Schlagzahl ging es weiter.

Ab diesem Zeitpunkt übernahmen aber die Memminger Reservisten weitgehend das Kommando auf dem Platz. Achim Speiser köpfte in der 13. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer ein, der mögliche Ausgleich noch vor der Pause wurde aber verpasst. Roland Wohnlich scheiterte am Außenpfosten (24.), Luca Sirch zog einen Freistoß knapp vorbei (32) und Speiser vergab eine weitere Gelegenheit (39.), bevor noch einmal die Cosmonauten mit einer Doppelchance an der Reihe waren. Kaan Dogan scheiterte per Kopf an der Latte, den Nachschuss setzte Xhevalin Berisha per Fallrückzieher knapp vorbei (41.).

In der zweiten Halbzeit änderte der bis dahin gut pfeifende Schiedsrichter seine Linie und gab innerhalb 20 Minuten fünf Gelbe Karten gegen Aystetten, dem FCM eine. Deswegen musste Löring wechseln. Für den rot-gefährdeten Dogan kam Stefan Lukic. In der 65. Minute wurde Aystettens bester, Robert Markovich-Mandic, brutal umgetreten und musste verletzt raus. Für ihn kam Florian Linder.

In der 72. Minute flog ein schöner Schuss von Maximilian Heckel knapp am Memminger Tor vorbei. Das verdiente 2:2 gelang schließlich Juniorenspieler Alexander Hartl (73.) im Nachschuss nach dem einzigen Patzer von Cosmos-Keeper Valentin Coca.

In der Schlussphase ging es nochmals rund. Erst vergab Linder eine Großchance, dann traf Speiser nur die Querlatte, auf der anderen Seite rettete FCM-Torhüter Jonas Gebauer glänzend in der Nachspielzeit gegen einen Lupfer von Thomas Hanselka. Auch einen Freistoß von Max Drechsler parierte er in der Nachspielzeit. Nichts wurde es mit einem Sieg. Aystetten nahm einen glücklichen Punkt mit.

„Den Sieg haben wir in den ersten Minuten verschenkt“, grantelte FCM-Trainer Candy Decker ein wenig, lobte aber die Moral.

FC Memmingen II: Gebauer – Sirch, Brugger, Gräser, Rupp, Remiger, Notz (62. Lutz), Wohnlich, Speiser (90.+2. Maurer), Kalkan (83. Zimmer), Hartl.

SV Cosmos Aystetten: Coca – Michl, Sakrak, Berisha, Heckel – Mijailovic – Dogan (62. Lukic), Drechsler, Isufi – Markovic-Mandic (69. Linder), Hanselka.

Tore: 0:1 Markovic-Mandic (2.), 0:2 Dogan (8.), 1:2 Speiser (12.), 2:2 Hartl (73.). – Schiedsrichter: Julius Egen-Gödde (Kaufering) - Zuschauer: 129.

