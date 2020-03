vor 19 Min.

Nach Rücktrittswelle setzt man auf interne Stabilität

Beim SV Erlingen hat eine neue Führungsmannschaft übernommen und einen Transfercoup gelandet

Nur wenige Monate nach den internen Unruhen und der damit verbundenen Rücktrittswelle zeigt sich der SV Erlingen in neuer Konstellation. Nach vereinsinterner Kritik am damaligen Trainer Daniel Krstic und Abteilungsleiter Ralf Gherda traten diese mit sofortiger Wirkung zurück. Nach zwei Aufstiegen in nur zwei Jahren folgte eine sportliche Talfahrt mit dem damit verbundenen Abstieg in die A-Klasse. „Wir wollen mit einem umfassenden Gespann für die nötige interne Stabilität sorgen und somit den Grundstein für die sportliche Ausrichtung setzen“, äußert sich der neue Abteilungsleiter Martin Hörmann.

Neben Martin Hörmann setzt sich das neue Gesicht des SVE aus Michael Kratzer (2. Abteilungsleiter), Christian Bayer (3. Abteilungsleiter), Maximilian Deller (sportlicher Leiter Damen), Matthias Mayr (sportlicher Leiter Jugend), Martin Schmidt (Online-Beauftragter) und Mario Halbedl (sportlicher Leiter Herren) zusammen. „Wir nehmen uns selbst in die Pflicht“, sagt Michael Kratzer. „Bis auf eine Person sind wir alle noch selbst im Spielbetrieb aktiv.“

Mit Mario Halbedl kehrt ein alter Bekannter in den erweiterten Kreis der Abteilungsleitung zurück, der mit den Transfers von beispielsweise Dominik Bröll den Grundstein der bislang erfolgreichsten Jahre in der Vereinsgeschichte gelegt hatte. „Es war mir eine Herzensangelegenheit, den SVE nach den schweren Monaten nun zu unterstützen“, ist sich Halbedl sicher, dass der sportliche Erfolg schon bald wieder einkehren wird.

Den Grundstein konnte die neue Abteilungsleitung schon umgehend nach Amtsantritt setzen. So ist mit der Verpflichtung von Fabian Wolf ein echter Transfercoup gelungen. Der gestandene Bezirks- und Landesligaspieler kommt vom TSV Meitingen und soll zusammen mit seinem Vater Stefan Wolf künftig das Trainergespann bilden. „Damit schaffen wir Konstanz und sorgen nicht nur neben, sondern auch auf dem Platz für eine gewisse Qualität“, so Halbedel.

Fabian Wolf verlässt den TSV Meitingen nicht, um den Verein den Rücken zu kehren, sondern muss aufgrund beruflicher Änderungen kürzertreten. „Kicken in der Bezirksliga und parallel Trainer der Damen in der Landesliga, kombiniert mit meiner beruflichen Tätigkeit – es ist mir nicht möglich, alles unter einen Hut zu bringen“, so Wolf, der vor Kurzem mit seiner Doppelrolle bei den schwäbischen Hallenmeisterschaften auf sich aufmerksam gemacht hatte. Dort lief er für den TSV Meitingen auf und coachte im Anschluss die Damen des SC Biberbach.

Bereits im Winter kehrt Heiko Wolf zu den Blau-Weißen zurück. Ebenfalls konnte Patrick Wagner reaktiviert werden. (AL, oli)

