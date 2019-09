00:05 Uhr

Nach einem Eigentor geht der VfR Foret unter

SpVgg Auerbach gewinnt mit 7:3. Spitzenreiter TSV Leitershofen fegt Verfolger TSV Welden von der Alm

Der TSV Leitershofen ist für das Derby bei der TSG Stadtbergen am Donnerstag (Tag der Deutschen Einheit) gerüstet. Der Spitzenreiter fegte den TSV Welden mit 5:1 von der Alm.

(1:1). Eins muss man der Bezirksliga-Reserve des TSV Meitingen lassen: An Leidenschaft, Mentalität und Moral fehlt es ihr sicherlich nicht. Gegen Ottmarshausen lag das Schlusslicht nach zwischenzeitlichem Ausgleich durch Tobias Reiser (17.) zum 1:1 bereits mit 1:3 hinten (Tore: Simon Otta 8. und 53. sowie Lucas Hackl 62.). Doch ein Ruck ging kurz vor Schluss durch die extrem junge und unerfahrene Mannschaft. Ersatzkeeper Tobias Hellmann, der bei personellen Engpässen auch in der Offensive seine Qualitäten unter Beweis stellen darf, brachte mit einem Distanzschuss zum 2:3 plötzlich wieder Feuer in die Partie (83.). Nach einem Handspiel in der letzten Minute, das einen Strafstoß nach sich zog, schoss. Jacob Wünsch ein (90.+3). (vra)

(3:0). Die Leitershofer Elf lieferte über das gesamte Match eine exzellente Leistung mit toller Chancenverwertung. Zur frühen 1:0-Führung netzte Tobias Senger ein (6.). In der 26. Minute erhöhte Aharon Schmid auf 2:0. Felix Zimmermann stellte anschließend den 3:0-Halbzeitstand her (31.). Auch nach dem Seitenwechsel behielt der TSV Leitershofen die Gäste aus Welden fest im Griff. Anil Zambak traf zum 4:0 (58.) und Max Wieland erhöhte zehn Minuten später auf 5:0. Den Ehrentreffer für den TSV Welden erzielte Stefan Maier in der 79. Minute. Für das Leitershofer Team heißt es nun diese hervorragende Leistung auch im Derby gegen die TSG Stadtbergen abzurufen.

(2:0). In einem niveauarmen und umkämpften Spiel konnten die Schwarz-Gelben den nächsten Heimsieg verbuchen. Die einzig beiden Chancen in der ersten Halbzeit nutzte man zur 2:0-Führung durch Tobias Janetscheck (32.) und Benedikt Wellkamp, der einen an Maximilian Mayer verursachten Elfmeter verwandelte (33.) zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel wurde Steppach dann stärker. Diedorf verpasste es, ihre gelegentlichen Konter konsequent zu Ende zu spielen und vergaben hochkarätige Chancen. So konnten die Gäste nach einem Sololauf von Felix Simon doch noch verkürzen (75.). In einer spannenden Schlussphase, in welcher der Schiedsrichter auch noch auf beiden Seiten jeweils eine Ampelkarte verteilte, konnten die Gastgeber sich den Sieg jedoch letztendlich mit sehr viel Kampf sichern. (bewe)

(0:1). In der 32. Minute konnte Dominik Nürnberger einen Elfmeter zum 0:1-Halbzeitstand verwandeln. Nach Seitenwechsel kamen die Gastgeber dann etwas besser in Fahrt. Domenic Breitner erzielte dann in der 74. Minute den Ausgleich. Beide Teams hatten noch einige Chancen, die jedoch nicht verwertet werden konnten.

(1:3). Bereits nach 10 Minuten übernahmen die Gäste durch ein Eigentor von Murat Birlik die Führung. Alexander Scheurer und Peter Christ erhöhten auf 0:3 (39./45.). Wenige Sekunden später verwandelte Belal Mikkawi einen Elfmeter zum 1:3-Halbzeitstand (45. +1.). In der zweiten Hälfte waren erneut die Gäste am Drücker und es dauerte nicht lange, bis Manuel Kaiser die Führung auf 1:4 (55.) ausbaute. In der 69. Minute traf Irfan Dikmen dann zum 2:4. Schnell aber legten die Männer der SpVgg nach: Michael Hemm und Christian Unger netzten zum 2:6 (70./75.) ein. Forets Belal Mikkawi verwandelte dann erneut einen Elfer zum Tor (80.). Manuel Kaiser machte den Sieg der SpVgg in der vorletzten Spielminute perfekt und stellte den 3:7-Endstand her.

(2:0). Der FCE fand schnell in die Partie und übernahm früh die Führung. Oliver Pelikan netzte bereits nach acht Minuten zum 1:0 ein und erhöhte in der 23. Minute auf 2:0. Erst nach der Halbzeitpause gelang es Lützelburgs Kevin Pinar, den Anschlusstreffer zu erzielen (49.). Einige Chancen später baute erneut Oliver Pelikan die Führung der Hausherren auf 3:1 (83.) aus. Nur eine Zeigerumdrehung später traf Michael Hertle dann zum 3:2-Endstand. (AL)

