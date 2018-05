vor 21 Min.

Neumünster erweitert das Spektrum Lokalsport

Tobias Miller im Ziel des am Marathon in Heubach.

Mountainbiker sind unter der Flagge des SSV unterwegs

Beim SSV Neumünster Unterschöneberg kann man sich nicht nur über den Aufstieg der Fußballer in die Kreisliga freuen, sondern auch über eine Erweiterung des Vereinsspektrums. Seit dem vergangenen Jahr sind nämlich im Vereinsgeschehen auch Mountainbiker unter der SSV-Flagge unterwegs. Unter der Leitung von Tobias Miller und Robert Wink werden hier Trainingsfahrten sowie die Teilnahme an nationalen/internationalen Rennen angeboten.

In der Radsaison von April bis Oktober werden hier circa zehn Rennen auf sehr hohem sportlichen und auch technischen Niveau absolviert. Steffen Litzel fuhr in Kempten den Kurzstrecken-Marathon mit 39 Kilometern und 750 Höhenmetern. Tobias Miller nahm sich am MTB-Bundesliga-Wochenende in Heubach die Langstreckendistanz mit 70 Kilometer und 2200 Höhenmeter vor. (tm-)

unter tobi.miller@gmx.de

