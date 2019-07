vor 21 Min.

Neuzugänge treffen

Cosmos Aystetten trotzt Bayernligist Unentschieden ab

Auch im zweiten Vorbereitungsspiel gegen einen Bayernligisten hat der SV Cosmos Aystetten gezeigt, dass er ein Kandidat für den sofortigen Wiederaufstieg ist. Der Landesliga-Absteiger trotzte dem Bayernliga-Aufsteiger Türkspor Augsburg ein 3:3 ab. Drei Tore von Manuel Lippe legten den Grundstein zum 5:2-Sieg des TSV Gersthofen bei der SpVgg Lagerlechfeld.

(2:2). In einem höchst unterhaltsamen Spiel brachte Neuzugang Marcel Burda die Aystetter in Führung, als er gegen den etwas überheblichen Türkspor-Torhüter Thomas Reichlmayr nachsetzte (10.). Der ehemalige bosnische Zweitligaspieler Dusan Jevtic (15.) und Fatih Baydemir mit einem nicht unhaltbar erscheinenden Freistoß (37.) drehten die Partie. Nach einem Traumpass von Marcel Burda war mit Niklas Kratzer nach glänzender Ballannahme ein weiterer Neuzugang zum 2:2 erfolgreich (41.). Unmittelbar nach dem Pausenpfiff vollendete Florian Linder eine feine Kombination über Fabian Krug und Robert Markovic-Mandic zum 3:2. Die Aystetter Führung hatte bis zur 71. Minute Bestand, nachdem Neuzugang Dzemil Abazi gegen Borna Katanaic glänzend parierte und Giovanni Goia freistehend vorbei zielte. Dann traf Goia doch noch per Außenrist via Innenpfosten zum 3:3-Ausgleich ins Netz. Ein Unentschieden ohne Wert, aber mit der Gewissheit, dass man mit einem Bayernligisten mithalten kann. „Doch dieses Wissen nutzt uns in der Bezirksliga leider gar nichts“, stellte Cosmos-Pressesprecher Michael Brenner nüchtern fest. (AL)

(2:4). Im bereits dritten Testspiel des TSV Gersthofen war neben dem dreifachen Torschützen Manuel Lippe (11., 39. und 67.) noch Neuzugang Ricardo Anzano zweimal (10. und 27./Elfmeter) erfolgreich. In einer torreichen ersten Halbzeit mit einem Gersthofer Blitzstart verkürzten Fabian Lutz (24./Elfmeter) und der zu Bayernliga-Zeiten in Gersthofen aktive Daniel Raffler (43.) für den Kreisliga-Aufsteiger. (AL)

