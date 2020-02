vor 19 Min.

Newcomer als Überraschungssieger

Gelungener Auftakt in der neuen Startklasse für Maria und Harald Dehner

Nicht nur in der neuen Leistungsklasse B, sondern auch in der Altersklasse Senioren III, galt für Maria und Harald Dehner im Januar das Motto: „Wir wollen mal schauen, wo wir stehen.“ Bis auf zwei Paare tanzten sie nur gegen bisher unbekannte Mittänzer, das Niveau gegenüber der C-Klasse zeigte sich schon optisch an höheren Anforderungen an die Haltung und die Dynamik. Und dann sind neben dem zusätzlichen Tanz Wiener Walzer nicht nur mehr Ausdauer, sondern auch neue Folgen erarbeitet worden in den anderen Tänzen: Posen verlangen nun Stabilität und Ausdruck, die charakteristischen Sprungfiguren geben dem Quickstep ganz neue Dimensionen.

Im ersten Turnier in Frankfurt-Harheim um die „Goldene Schuhbürste“ war der Wunsch, einfach mal ohne Unfälle durch die neuen Folgen durchkommen. Von neun Paaren erreichten Maria und Harald Dehner den fünften Platz – Ziel erreicht. Zumal im Nachhinein herauskam, dass zwei ehemalige A-Paare, die zwei Jahre pausiert hatten, auf zwei Treppchenplätzen waren. „Bei denen war natürlich die Routine in den Folgen schon recht ausgeprägt gegenüber uns B-Klasse-Newcomern“, so die Dehners. „Für den Aufstieg in die A-Klasse benötigt man 200 Punkte und sieben Platzierungen von eins bis drei. Also fuhren wir ohne Platzierung, aber mit vier Punkten nach Hause.“

In Bayern startete das TSZA-Paar dann eine Woche später in der Stadthalle in Karlsfeld. Maria und Harald Dehner waren begeistert: „Mit dem Flair der Stadthalle und einem ordentlichen Parkett hat es schon optisch ein schönes Ambiente. Es waren auch viele Zuschauer da und die Stimmung war toll.“ Dass sie gewinnen würden, hatten sie sich nicht gedacht. Doch Überraschungssieger des Standard-Turniers III B waren dann tatsächlich Maria und Harald Dehner. Es gab keine größeren Fehler in der Choreografie und das Paar zeigte Kondition und Nervenstärke, sodass die Tänze auf dem derzeitigen Trainingsstand fast optimal liefen. Damit muss wieder Platz freigeräumt werden für einen neuen Pokal. Nebenbei wurden Bayernpokalpunkte gesammelt. Dadurch, dass das aus der C-Klasse aufgestiegene Paar Punkte aus der C-Klasse mitbringt, ist der TSZA in Senioren III jetzt auf Platz zwei als Startposition. Der Tanz kann weitergehen. (AL)

