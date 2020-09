vor 8 Min.

Nicht alle Generalproben sind gelungen

Nur der TSV Meitingen kann seine Erwartungen erfüllen. Altenmünster strauchelt

Plötzlich Generalprobe! So hieß es für die Fußballer aus dem Augsburger Land an diesem Wochenende, nachdem das Bayerische Staatsministerium den Spielbetrieb freigegeben hatte und in einer Woche die Saison fortgesetzt wird. Nicht alle sind dabei wirklich gelungen. Vor allem die des SC Altenmünster ging in die Hose. Mit drei Neuzugängen konnte der TSV Meitingen beim 5:0 gegen den SC Griesbeckerzell aufwarten.

(0:2). Bei der Generalprobe hagelte es für Altenmünsters Spielertrainer Peter Ferme eine personelle Absage nach der anderen, sodass man sich schon die Frage stellen musste, ob dieses Testspiel überhaupt noch Sinn machte. Diejenigen Spieler, die auf dem Platz standen, zeigten sich zwar bemüht, doch individuelle Fehler im Spielaufbau und zu umständliches Agieren in der Offensive machten es für den VfR Jettingen leicht, dem Duell seinen Stempel aufzudrücken. Der Kreisligist gewann auch in der Höhe verdient durch Tore von Lukas Mayer (13.), Nico Di Doi (42.) und nochmals Lukas Mayer (85.) mit 3:0. Zudem scheiterte Tim Paulheim per Foulelfmeter an SCA-Torhüter Mihael Potnar (69.). (her)

(1:0). Der Spitzenreiter der Bezirksliga Nord, bei dem etliche Stammspieler fehlten, agierte zunächst optisch überlegen, konnte jedoch seine Chancen nicht nutzen. Die beste vergab Nachwuchsspieler Manuel Rosner, der gleich zweimal im letzten Moment noch am Torabschluss gehindert werden konnte. Den Führungstreffer erzielte Ferkan Seckin. Nach einem sehenswerten Angriff über Okan Yavuz und Ibrahim Neziri köpfte er zum 1:0 ein (43.). Als nach dem Wechsel die Kräfte schwanden, kamen die Gäste aus der Bezirksliga Süd zum Ausgleich. (AL)

(1:1). Die Gäste aus der Kreisliga gingen bereit nach sechs Minuten durch Simon Achatz in Führung. Fabian Eger (39.) und Amando Riaz (51.) sicherten mit ihren Treffern den Sieg für den Süd-Bezirksligisten. (AL)

(2:0). Mit den drei Neuzugängen Luca Peuser (TSV Rain II), Nikola Zegarac (aus Kroatien) und Davorin Baric (KSV Trenk) erspielte sich der TSV gegen den Ost-Kreisligisten einen souveränen Sieg. Dazu trugen ein Dreierpack von Denis Buja (9., 65. und 87.) sowie Treffer von Daniel Deppner (12.) und Arthur Fichtner (52./Foulelfmeter) bei.

(2:0). Das Duell der Tabellenführer aus den Kreisklassen Nordwest und Nord 2 konnte der FCE klar für sich entscheiden. Nikolas Brummer (23.) und Simon Ohnheiser (30.) sorgten für den 2:0-Pausenstand. Nach dem Wechsel schraubten Oliver Pelikan mit einem Doppelschlag (52. und 54.) sowie Manuel Ludwig (90.) das Ergebnis in die Höhe.

(1:0). Mit einem 2:0-Sieg gegen den Allgäuer Kreisligisten feierte der FC Horgau eine gelungene Generalprobe. Maximilian Vogele (21.) und Fabian Tögel (49.) erzielten die Tore für den Spitzenreiter der Kreisklasse Augsburg, der in der gesamten Vorbereitung ungeschlagen blieb. (AL)

(1:3). Nur eine Stunde konnte der Nordwest-A-Klassist gegen die Landesliga-A-Junioren des Nord-Bezirksligisten mithalten. Muhammad Aldery hatte den TSV sogar in Führung gebracht (8.). Die weiteren Herbertshofer Treffer erzielten Christopher Frensch zum 2:4 (55.) und Sascha Göddert zum 3:11-Endstand (86.). (AL)

(1:2). Nach zwei Treffern von Stefan Micheler (11.) und Benedikt Wellkamp (36.) führte der TSV zur Pause noch mit 2:1. Nach dem Wechsel drehte der Spitzenreiter der Kreisklasse Mitte den Spieß dann um. (AL)

Weitere Ergebnisse

TSV Neusäß II – DJK West 3:2

TSV Fischach – SV Ottmaring 1:2

FC Horgau II – TSV Oberbeuren II 0:1

DJK West II – TSV Dinkelscherben II 0:2

