vor 18 Min.

Noch einmal zum großen Wurf angesetzt

Zum Saisonabschluss sammeln die SpVgg Auerbach/Streitheim und der TSV Gersthofen schwäbische Titel

Zum Abschluss der wegen Corona in den Herbst verlegten schwäbischen Meisterschaften liefen die Leichtathleten aus dem Augsburger Land nochmals zu großer Form auf. Sechsmal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze holten die U16- und U14-Jugendlichen der SpVgg Auerbach/Streitheim, eifrigster Sammler von Meistertiteln war dabei wieder einmal der 14-jährige Tobias Stiastny, der dreimal mit persönlichen Bestleistungen ganz oben auf dem Siegerpodest stand. Vier Titel sicherte sich Luisa Tremmel vom TSV Gersthofen bei den Junioren 20.

Mit dem Speer (35,91 m), Diskus (44,50 m) und im Kugelstoßen mit 11,40 m kam keiner der besten Jugendathleten aus Schwaben an Tobias Stiastny vorbei. Über 100 m setzte sich sein gleichaltriger Vereinskamerad Lucas Wiedemann souverän in 12,31 Sekunden durch. Zusätzlich wurde er Vizemeister mit der Kugel und 10,45 m. Bei den M12 holte Sebastian Storm mit 21,76 m den Titel mit dem Diskus und durfte aufs Siegerpodest, genauso wie beim dritten Rang mit dem Speer, der bei ihm 27,86 m weit flog. Eine gute Figur gab Laurin Prasser ab. Er wurde Vizemeister mit dem Diskus und 21,45 m. Ebenfalls Platz zwei für Moritz Möckl über 75 m in 10,75 Sekunden.

Schwäbische Meisterin in W13 darf sich auch Lena Stadler nach ihrem ersten Platz mit dem Speer (23,84 m) nennen, während bei den W15 Annika Schußmann mit der Kugel mit 9,13 m Bronze holte. Bei den U18-Leichtathleten schrammten Tim Mayländer über 200 m in 25,20 und Olivia Chrosby über 100 m in 13,44 Sekunden denkbar knapp an einer Medaille vorbei.

Luisa Tremel vom TSV Gersthofen überquerte in Friedberg im Hochsprung 1,72 Meter. Dazu setzte sie sich im Speerwerfen mit 41,36 Meter durch. Auch über die 100 Meter Hürden gelang ihr der Titelgewinn in 15,26 Sekunden. Ihren leichtathletischen Arbeitstag schloss sie mit Rang sieben über die 100 Meter (13,51 Sekunden) ab.

Einen Tag später gewann sie mit der Mixed-Staffel des TSV Gersthofen den nächsten Titel in Aichach. „Dafür haben wir nur einmal trainiert“, sagte Tremel, die mit den Ergebnissen in Friedberg nicht zufrieden war: „Der Speerwurf dauerte lange, und ich bin dann nur noch schnell zum Start über die 100 Meter gespurtet. Da konnte keine gute Zeit herauskommen.“

Am kommenden Wochenende startet Luisa Tremel noch bei den bayerischen Meisterschaften in Erding. „Das ist dann der Abschluss“, erklärt die 18-Jährige. Bei den U18-Juniorinnen belegte Laura Knoblich vom TSV Gersthofen mit 22,29 Metern den achten Platz. (koh, ref)

