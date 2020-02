vor 27 Min.

Nur 48 Stunden

Nach der 72:87-Auswärtsniederlage in Schwabing müssen die Kangaroos heute Abend schon wieder ran. Warum es für einen BG-Spieler ein Horrorspiel war

Der Titel „Nur 48 Stunden“ der US-amerikanischen Actionkomödie mit Nick Nolte und Eddie Murphy gilt an diesem Wochenende auch für die Basketballer der BG Topstar Leitershofen/ Stadtbergen. Denn exakt dieser Zeitraum liegt zwischen der 72:87 (33:49)-Niederlage im Nachholspiel beim MTSV Schwabing am Donnerstagabend und dem Heimspiel des 19. Spieltags gegen die SB DJK Rosenheim am Samstag (Anpfiff 19.30 Uhr, Sporthalle Stadtbergen).

Die Partie in München konnte man bei den Kangaroos schnell abhaken. Nach dem ersten Viertel lag man 17:28 zurück. Wieder einmal zeigte sich, dass Auswärtsspiele unter der Woche für Mannschaften, bei denen die Spieler tagsüber einer anderen Tätigkeit als dem Basketballsport nachgehen, ein Unding sind. Von Beginn an brachte man zu wenig Energie aufs Feld, wirkte etwas müde, verteidigte nachlässig und hatte einem motivierten, frischen und unter Profibedingungen trainierenden Gegner über 40 Minuten wenig entgegenzusetzen. Am Ende stand eine 72:87-Niederlage auf der Anzeigetafel.

Dazu lief es für Aufbauspieler Charlie Brown wie schon im emotional geladenen Hinspiel, als er disqualifiziert wurde, suboptimal. Der US-Amerikaner konnte bis zu seinem fünften Foul nur 14 Minuten spielen und erzielte dabei keinen Korb. Der MTSV und ein paar andere Begleitumstände aus diesen beiden Spielen wird dem Stadtberger Guard wohl zeitlebens in Erinnerung bleiben.

„Die fünf Fouls von Charlie sind passiert, dazu kein Kommentar. Der Termin am Donnerstagabend hingegen ist sicherlich ein Grund für die schlechte Leistung, soll aber keine Ausrede sein“, so Trainer Emanuel Richter. „Wir sind noch nicht konstant in unserer Leistung, gute Passagen und Spiele wechseln zu oft mit schlechten Phasen ab. Deshalb treten wir auch in der Tabelle auf der Stelle und kommen nicht weiter nach oben als Platz fünf oder sechs.“

BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen: Brown, Sauer (28), Fiebich, Moosrainer, Uhlich (13), Londene (6), Hadzovic, Benke (11), Veney (14), Tesic, Richter.

Gegen Rosenheim hofft Richter trotz der körperlichen Belastung mit zwei Spielen in zwei Tagen natürlich wieder auf eine Trendwende. Mit den Oberbayern wartet erneut ein Gegner aus den hinteren Tabellenregionen, der sich mit dem Slowenen Nikolas Susa prominent verstärkt hat. Nach zwei Heimniederlagen in Folge wollen die Leitershofer ihrem eigenen Publikum aber wieder einmal einen Sieg präsentieren und bauen auf den Kader der beiden letzten Partien in München.

Im Vorspiel um 16.45 Uhr kommt es in der 2. Regionalliga Süd zum Lokalderby der zweiten BG-Garnitur gegen den TV Augsburg. Beide Teams schweben in Abstiegsgefahr und benötigen dringend einen Erfolg, befinden sich nach ihren Siegen am letzten Wochenende gegen Weilheim bzw. Passau aber im Aufwind. Der TVA wird vielfach auch als Leitershofer Filiale bezeichnet: Mit Sebastian Wölki, Alexander Chalusiak, Nico Breuer, Jonas Zink, André Hödt und Jan Fischbach trugen schon sechs Spieler früher das Trikot der Kangaroos, viele bereits zu damaligen PRO A- und PRO B-Zeiten, weshalb die Augsburger in den Prognosen vor Saisonbeginn auch eher der oberen Tabellenhälfte zugedacht waren.

Kangaroos-Geschäftsführer Tom Oertel: „Solche Spiele haben ihre eigenen Gesetze. Schön wäre für beide Vereine, wenn wir auch nächstes Jahr wieder ein Derby haben, und das dann eben nicht in der Bayernliga, sondern erneut in der Regio.“ (asan)

