00:02 Uhr

Nur eine Amazone blieb ohne Fehler

Kurioses Finale beim Springturnier in Fischach

Bei idealem Reitwetter und optimalen Bodenverhältnissen fand das diesjährige Springturnier des RFV Fischach statt. Wieder einmal fanden viele Zuschauer und Aktive den Weg auf die gepflegte Reitanlage und lobten das harmonische Ambiente und die familiäre Atmosphäre. Auch sportlich gab es allen Grund zur Freude. Insgesamt 18 Platzierungen, darunter vier Siege, gingen auf das Konto des Gastgebers.

Ausbilder Michael Bogenhauser hatte vor allem seine Nachwuchspferde in Szene gesetzt. So konnte er sich sowohl mit Las Vegas in einer Springprüfung der Kl.A** mit steigenden Anforderungen an achter als auch mit Ryella in einer Springpferdeprüfung der Kl.L an zweiter Stelle platzieren.

Erfolgreichste Reiterin des Vereins war Mona Kriebel. Sie siegte mit ihrem Schimmelwallach Lator in der Stilspringprüfung der Kl.E und erritt sich in derselben Prüfung auf Callida die silberne Schleife und auch noch in einem Stilspringen der Kl. A* den vierten Platz.

In der Einsteigerprüfung ging zudem noch der 6. Rang an Tanja Hammerschmidt und Lillyfee sowie der 8. Platz an Sophia Fiolka auf Pepsi. In der Führzügelklasse sahnten die Nachwuchsreiter des RFV ab, in allen drei Abteilungen kam der Sieger aus dem heimischen Stall, acht zusätzliche Platzierungen folgten in diesem Wettbewerb.

Weitere erfolgreiche Runden zeigten die Schützlinge von Reitlehrer Michael Bogenhauser in Prüfungen der Klassen A und L, beispielsweise musste sich Nadja Miller mit ihrer Stute Nasitha im L-Springen nur knapp als Zweite geschlagen geben.

Erfolgreichster Teilnehmer des Turniers war Dauergast Werner Ehinger aus Lützelburg. Er gewann nicht nur das Hauptspringen, ein Springen der Kl. M*, sondern stand auch in allen drei Jungpferdeprüfungen an vorderster Stelle.

Kurios gestaltete sich das finale Springen, eine Prüfung der Klasse M* mit Stechen. Lediglich Sabrina Miller vom benachbarten Reitverein Reischenau auf ihrer Stute Lou konnte den Parcours ohne Abwurf überwinden und sicherte sich somit den Sieg.

Auch Lokalmatador Michael Bogenhauser hatte in dieser Prüfung kein Glück, und so purzelte ebenfalls eine Stange, wodurch es zu keinem Stechen mehr kam.

Am Ende des Tages saßen die Verantwortlichen des Vereins und die vielen fleißigen Helfer noch lange zusammen und zogen erfreut ein positives Resümee nach einer durchaus gelungenen und reibungslos verlaufenden Veranstaltung. (rd-)

