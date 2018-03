vor 27 Min.

Nur eine Halbzeit meisterlich Lokalsport

Bis zum 6:1 zerlegt der FC Emersacker im Spitzenspiel der A-Klasse Nordwest den SC Biberbach. Dann zeigen die Gäste überragende Moral

Von Oliver Reiser

Endlich ein Bier! Nachdem sie am Vorabend auf das Starkbierfest in Reutern verzichtet hatten, schmeckte den Kickern des FC Emersacker der eilends herbeigeschaffte Gerstensaft besonders gut. Mit einem 6:3-Sieg hatte sich der Spitzenreiter im Gipfeltreffen der Fußball-A-Klasse Nordwest gegen den Tabellendritten SC Biberbach durchgesetzt. Damit hat man direkten Kurs auf die Meisterschaft genommen.

Meisterlich war die Vorstellung allerdings nur in der ersten Halbzeit. Da hat der FCE den Gegner förmlich in alle Einzelteile zerpflückt. Nur 13 Minuten hatte SCB-Schlussmann Tristan Radoki in zwei Szenen gegen Alessando Kadura einen Rückstand verhindern können, dann traf Oliver Pelikan zum 1:0. Eine Zeigerumdrehung später erhöhte der zu Beginn kaum zu haltende Kadura nach schöner Vorarbeit von Pelikan auf 2:0. Erneut wurde die völlig überforderte Biberbacher Hintermannschaft ausgehebelt. Mit einem herrlichen Freistoß stellte Michael Neher auf zum 3:0 (19.), dann erhöhte Pelikan mutterseelenallein auf Radoki zulaufend auf 4:0 (33.). „Habt ihr keinen Bock?“, fragte der junge SCB-Keeper zu Recht seine Mannschaftskameraden. Selbst Routinier wie Johannes Schlumberger oder Tobias Niederleitner verloren immer wieder leichtfertig die Bälle. Das 1:4 eher ein Zufallsprodukt: Nach einem Kopfball von Philipp Anderer war Schlumberger der Resteverwerter (33.). Im Gegenzug klingelte es schon wieder. Erst nagelte Manuel Ludwig die Kugel an den Außenpfosten (35.), dann ließ die SCB-Abwehr den überragenden Oliver Pelikan unter dem Motto „Nimm ihn du, ich hab ihn sicher“ erneut allein Richtung Tor ziehen. Er bedankte sich mit dem 5:1 und nahm in der 40. Minute ein weiteres Geschenk an. Als er einen fast schon slapstickhaften Querschläger über den bedauernswerten SCB-Torhüter zum 6:1 einköpfte, dürfte er allerdings im Abseits gewesen sein.

Nach dem Wechsel zeigte der bis dato völlig aus der Spur geratene SC Biberbach Moral. Sebastian Sinninger traf zum 6:2 (47.). Nachdem die Gastgeber angesichts des sicheren Vorsprungs mehrere Gänge zurückschalteten und keine Linie mehr fanden und Tobias Niederleitner den beim FCE einsetzenden Starkbier-Modus mit einem weiteren Tor bestrafte (84.), konnte der SCB die zweite Halbzeit mit 2:0 gewinnen. Respekt!

FC Emersacker: Meier – Gebele, Bauer, Müller, S, Buchwald - Neher, T. Buchwald – Ullmann, Ludwig, Kadura – Pelikan. (Kraus, Lahner, Schreiber)

SC Biberbach: Radoki – Haake, Schlumberger, Komor, Fabian Wüst – Anderer, Niederleitner – Felix Wüst, Sinninger, Ebert, Rauner. (Bronner, Durner)

Tore: 1:0 Pelikan (13.), 2:0 Kadura (14.), 3:0 Neher (19.), 4:0 Pelikan (30.), 4:1 Schlumberger (33.), 5:1 Pelikan (36.), 6:1 Pelikan (40.), 6:2 Sinninger (47.), 6:4 Niederleitner (84.). – Schiedsrichter: Robert Brenner. – Zuschauer: 120.

Themen Folgen