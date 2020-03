14.03.2020

Nur keinen Druck aufbauen

Der TSV Meitingen war seit dem Landesliga-Abstieg noch nie so nah dran. Jetzt kommt die Corona-Krise dazwischen und der Trainingsbetrieb wurde eingestellt

Von Oliver Reiser

Als erster Verein im Landkreis Augsburg hat der TSV Meitingen angesichts der Corona-Krise den Trainingsbetrieb eingestellt. Wenig später hat der Bayerische Fußball-Verband alle Spiele bis einschließlich 23. März abgesagt. Dabei wäre der Tabellendritte der Bezirksliga Nord durchaus bereit gewesen, wenn in einer Woche der Startschuss in die Restsaison gefallen wäre. Das verrät auch der AL-Frühjahrscheck.

33 Punkte aus 19 Spielen veranlassen Trainer Paolo Mavros zu der Feststellung: „Wir haben die vor Saisonbeginn als Ziel ausgegebenen 40 Punkte noch nicht erreicht!“ Das lag in erster Linie daran, dass der TSV-Coach kein einziges Spiel mit der gleichen Aufstellung beginnen konnte. „Verletzungen oder berufliche Ausfälle waren einfach nicht zu kalkulieren“, sagt Abteilungsleiter Torsten Vrazic. Trotzdem liegt man auf Rang drei. „Seit dem Landesliga-Abstieg waren wir zur Winterpause noch nie so nah an einem Aufstiegsplatz dran“, so Vrazic. Mit 47 Treffern hat der TSV die meisten in der Liga erzielt.

Kaum etwas getan hat sich diesmal beim TSV Meitingen, der ansonsten auf dem Transfermarkt sehr aktiv ist. Einziger Neuzugang ist Nikola Zegarac, ein Serbe mit kroatischem Pass. „Er ist von selbst auf uns zugekommen“, freut sich Vrazic über den Linksaußen. Zur kommenden Saison sollen Rückkehrer Xhevalin Berisha (vom SC Cosmos Aystetten) und Michael Meier (TSV Nördlingen) die Lücken schließen, die Fabian Wolf (SV Erlingen) und Mark Huckle (TSV Rehling) hinterlassen.

Seit exakt zwei Jahren schwingt Paolo Mavros das Zepter bei den Lechtalern. Der 47-Jährige harmoniert dabei prächtig mit Abteilungsleiter Torsten Vrazic. Für die nächste Saison haben sich die beiden schon auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Unterstützung erhält Mavros seit Beginn dieser Saison von Denis Buja, der vor seiner Rückkehr in Echsheim und Münster Erfahrungen als Spielertrainer gesammelt hat. Als Torwarttrainer fungiert Tobias Hellmann. Zum Stab gehört auch Teammanager Jürgen Erhard.

René Heugel hat seine berufliche Situation geklärt. Deshalb rechnet Vrazic fest mit dem Stürmer, den man dringend gebrauchen könnte. Daniel Deppner soll nach seinem Kreuzbandriss behutsam auf den Rasen zurückgeführt werden. David Englisch wäre nach Verletzung wieder fit, ist aber beruflich sehr eingespannt. Sorgenkind ist Johannes Nießner, dessen Schichtdienst bei der Polizei sich aufgrund der Corona-Krise plötzlich verändern kann. Mit Emanuel Zach hat sich einer der vielen Jungen etabliert. „Einige andere wollen“, sagt Vrazic, „aber nicht um jeden Preis.“

Es gab nur wenige Testspiele, zweimal wurde stattdessen trainiert und viel Taktik gemacht. „Bevor ich ein Spiel auf Kunstrasen wie in Schwabmünchen mache, das auch 4:7 hätte ausgehen können (Endstand 1:9/Anm. d. Red.), trainiere ich lieber auf Rasen“, findet Torsten Vrazic eine Überspielung nicht gut: „Die Mannschaft muss hungrig sein.“ Jetzt muss sie allerdings wegen des Coronavirus pausieren. Wie lange, das weiß zum jetzigen Zeitpunkt niemand.

Wann und ob es in dieser Saison überhaupt wieder losgeht, steht derzeit in den Sternen. „40 Punkte holen und in Ruhe für die neue Saison planen.“ Das wäre der Plan von Mavros und Vrazic gewesen. Auch wenn der TSV Meitingen derzeit als Dritter noch Aufstiegschancen hat, wollte man keinen Druck aufbauen. „Unter Druck haben wir zuletzt immer gepatzt“, erinnert sich Mavros.

Der TSV Meitingen hat eine der personell stärksten Mannschaften der Bezirksliga Nord und kann – wenn alle fit sind und ihr Leistungsvermögen auf den Rasen bringen – noch zu einem Jäger für den SC Bubesheim und den TSV Gersthofen werden. Doch Platzierungen sind im Moment Nebensache.

Themen folgen