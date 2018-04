vor 30 Min.

Optimistisch ins Gipfeltreffen Lokalsport

Warum der TSV Gersthofen im Spitzenspiel der Bezirksliga Nord beim VfR Neuburg nichts zu verlieren hat

Von Oliver Reiser

Seit dem zweiten Spieltag steht der TSV Gersthofen ununterbrochen an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Nord. Und dennoch könnten die Lechstädter diese Position am 26. Spieltag erstmals verlieren. Denn der VfR Neuburg, bei dem die Truppe von Trainer Gerhard Hildmann am heutigen Samstag (Anpfiff 15 Uhr) zum absoluten Gipfeltreffen gastiert, hat lediglich einen Zähler Rückstand. Mit einem Sieg könnten die Gastgeber, die zudem noch zwei Nachholspiele als Joker in der Hinterhand haben, vorbeiziehen. Eine Partie also, die im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga bereits vorentscheidenden Charakter haben kann.

Nachdem der TSV zu Saisonbeginn zehn Siege am Stück gefeiert hatte, schien Platz eins für den VfR bereits in weite Ferne gerückt. „Wir hatten acht Zähler Rückstand und waren eigentlich schon weg“, sagt Trainer Christian Krzyzanowski. Eindrucksvoll blieb Neuburg hartnäckig, ist seit inzwischen 19 Spielen (davon 15 Siege) ungeschlagen. Nach einer Marathon-Aufholjagd kann der VfR nun im Schlusssprint an Gersthofen vorbeiziehen.

„Wir haben die Meisterschaft durch das 0:1 gegen den TSV Rain II selbst aus der Hand gegeben“, trauert Gersthofens Trainer Gerhard Hildmann der zweiten Niederlage in dieser Saison nach. „Leider sind in der Bezirksliga Nord heuer zwei überragende Mannschaften.“ Der VfR Neuburg habe durch mehrere ehemalige Regional- und Bayernligaspieler allerhand Qualität, insbesondere in der Offensive. Während der VfR mit 71 Toren (Gersthofen 49) über den besten Angriff der Liga verfügt, haben die Gersthofer die stabilste Defensive (20 Gegentore, Neuburg 29). „Sie sind hinten sehr stark“, sagt VfR-Trainer Christian Krzyzanowski und sieht die Stärke Gersthofens in der Geschlossenheit. „Sie haben nicht den einzelnen herausragenden Spieler, sondern mehrere individuell gute Akteure, die lange zusammen spielen und eingespielt sind.“

Von einer Entscheidung im Falle eines Erfolgs will Neuburgs Kapitän Sebastian Habermeyer nicht sprechen. Dennoch ist dem 23-Jährigen bewusst: „Jeder kann die Tabelle lesen. Ein Sieg wäre natürlich ein Riesenschritt für uns.“ Mit einem Aufstieg der Lila-Weißen in die Landesliga würde Habermeyer in Gefilde vorstoßen, in denen er trotz seines jungen Alters über reichlich Erfahrung verfügt. Nach seiner Zeit bei der JFG Neuburg wechselte Habermeyer einst zum TSV Rain, bei dem er sich über die Reserve in die erste Mannschaft kämpfte. In seinen vier Jahren bei den Tillystädtern absolvierte er 38 Spiele in der Regionalliga Bayern und 56 in der Bayernliga Süd. Über derartige Erfahrung verfügen auch Matthias Riedelsheimer, Rainer Meisinger, Ahmeti Glerdis und Winter-Neuzugang Fabian Heckel.

„Wir haben keine Angst und wollen gewinnen“, sagt Gerhard Hildmann, der den VfR Neuburg zuletzt beim glücklichen 3:1-Sieg gegen den TSV Meitingen gesehen hat. Für die Gersthofer geht es auch darum, den Abstand auf Rain II und Meitingen zu halten, und den zweiten Tabellenplatz abzusichern. „Gegen die Riesenoffensive der Neuburger müssen wir gut stehen und nicht blind ins Verderben laufen“, hat Hildmann schon ein paar Varianten im Kopf, um den Gastgebern das Leben schwer zu machen. „Wir haben nichts zu verlieren“, sagt er und hat die Meisterschaft noch nicht abgeschrieben: „Wenn wir gewinnen, zeigt Neuburg vielleicht Nerven in den Nachholspielen.“

Personell scheint die Grippewelle überstanden, sodass bis auf den beruflich unabkömmlichen Stefan Schnurrer und den verletzten Paul Schmuck alle Mann an Bord sind.

Themen Folgen