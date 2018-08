Patrick Stimpfle überrascht die Skatecrosser

vor 37 Min.

Stadberger Inliner wird bei seiner ersten Teilnahme an diesem Spektakel Sechster

Dieses Jahr fanden die Europameisterschaften im Inline Alpin in Villablino/Spanien statt. Patrick Stimpfle von der DJK RG Wertachtal aus Stadtbergen war mit seinen Teamkollegen bei allen vier Veranstaltungen am Start, auch beim Downhill Skate Cross – ein Wettkampf bei dem vier Fahrer gegeneinander bergab über Hindernisse fahren –, der zum ersten Mal an die Europameisterschaften des Inline-Alpin angegliedert war. Da dieser Wettkampf zur World Cross Serie von RedBull gehörte, waren auch jede Menge Spitzenfahrer am Start. In der Qualifikation gelang dann dem Skater aus Leitershofen die absolute Überraschung: Im ersten Durchgang fuhr er auf den dritten Platz und überraschte viele der Skatecrosser. Im zweiten Durchgang konnte er sich nicht verbessern und ging als Fünfter aus den Qualiläufen in die Achtelfinale. Das war sein Ziel. Doch es ging von Heat zu Heat immer weiter nach vorne. Am Schluss war er im „kleinen“ Finale um Platz fünf bis acht und fightete sich zum sechsten Platz. Sein Trainingspartner Marco Walz konnte sogar noch einen Crash im zweiten Halbfinale ausnutzen und im Finale den vierten Platz holen.

Das Ziel von Patrick Stimpfle war beim 5. Weltcup im Inline-Slalom unter die besten 20 zu kommen. Der zur Primezeit um 20.15 Uhr live im spanischen Fernsehen übertragene zweite Lauf war ein Wetterspiel. Vor allen die Fahrer der Plätze 30 bis 20 hatten Glück. Danach zog ein Wind durch die Straßen, welcher auch für Patrick zum Verhängnis wurde. So musste er sich am Schluss mit dem 22. Platz zufriedengeben.

In den Parallelslalomwettbewerben konnte sich Patrick Stimpfle als Zwölfter für die Achtelfinale qualifizieren. Sein Ziel war ebenfalls erreicht. Dort unterlag er dem letztjährigen Jugendeuropameister Moritz Doms. Trotzdem hatte der Trainer des Teams Tempish/PAMFY Sport Team einiges zu feiern. Sein Schützling Marco Walz gewann bei den Herren spektakulär mit 0,006 Sekunden Vorsprung und Moritz Prinzing wurde Dritter bei den Schülern.

Bei den Inline-Slalom Wettbewerben zeigten sich langsam Ermüdungserscheinungen bei dem 2. Vorsitzenden der RG Wertachtal. Sein Ziel, unter die besten 15 zu kommen, hatte er mit Platz 14 zwar erreicht, aber man spürte einfach die anstrengenden Wettkampftage. Er hätte deutlich mehr erreichen können. Trotzdem ist Stimpfle mit seiner Leistung zufrieden und bekam von der kompletten Familie wie auch vielen Freunden, die live bei den Veranstaltungen zuschauten, jede Menge Lob für dieses tolle Auftreten in Spanien. (ps-)

