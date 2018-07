Pecher sorgt für Glücksgefühle

vor 58 Min.

Ein Geschenk des Gästetorhüters leitet den ersten Dreier des Aufsteigers SC Altenmünster ein

Sieben Jahre und zwei Monate nach der Rückkehr in die Fußball-Bezirksliga Nord kann sich der SC Altenmünster freuen. Der Aufsteiger feierte beim 2:0-Heimsieg gegen den SV Donaumünster-Erlingshofen eine gelungene Saisonpremiere und hat bereits die Erkenntnis gewonnen, dass die Teams eine Etage höher auch nur mit Wasser kochen.

Die Gäste aus dem Landkreis Donau-Ries präsentierten sich an der Zusam 75 Minuten lang im Angriff zu harmlos, erst dann kam der SVD/E durch Jürgen Sorg (75.), Christian Keller (84.) und Johannes Gruber (89.) zu drei hochkarätigen Torchancen, die allesamt vom aufmerksam reagierenden SCA-Keeper Kevin Abold zunichtegemacht wurden. „Kevin hat uns da sehr geholfen“, wusste Altenmünsters Trainer Goran Boric, bei wem er sich zu bedanken hatte. Abgesehen von der Schlussviertestunde war der SCA-Coach mit dem, was seine Mannschaft bei tropischen Temperaturen gezeigt hat, sehr zufrieden.

Routiniers geben Sicherheit

Die Abwehr um den umsichtigen Dirigenten in der Viererkette, Sebastian Kaifer, ließ nichts zu, die Routiniers Thomas Lauter und Peter Ferme gaben den jungen Nebenspielern durch ihre Aktionen viel Sicherheit, und im Angriff rackerte Patrick Pecher wie lange nicht mehr. Angesichts personeller Engpässe diesmal hinter der Ein-Mann-Spitze Luka Mitrovic agierend, gewann er viele wichtige Zweikämpfe und war zur Stelle, als es darauf ankam. Einen kapitalen Bock von Donaumünsters Torhüter Florian Baierl nutzte er nach 27 Minuten zur 1:0-Führung. Den ausgelassenen Ball der Nummer Eins der Gäste nahm Pecher dankend an und schob ihn ohne Gegenwehr in den leeren Kasten. Zehn Minuten später gewann Baierl das Eins-zu-Eins-Duell gegen Pecher, als der dessen Heber mit den Fingerspitzen noch wegfischte und das sichere 2:0 verhinderte.

Als wenige Augenblicke vor dem Halbzeitpfiff Luka Mitrovic den Ball an die Unterkante der Latte knallte, jubelten einige Altenmünsterer Fans zu früh. Nach Rücksprache mit dem Assistenten entschied Schiedsrichter Simon Konrad, dass der Ball die Torlinie nicht überschritten hatte.

Defensiv weiter sehr konzentriert, lauerte Altenmünster nun auf Konter. Einer davon brachte nach genau einer Stunde die Vorentscheidung. Sebi Mayer ließ auf der linken Seite zwei Donaumünsterer Abwehrspieler stehen, flankte scharf in die Mitte, und der heranstürmende Patrick Pecher knallte die Lederkugel im vollen Lauf zum 2:0 in die Maschen. „Bei beiden Gegentoren waren wir nicht wach“, ärgerte sich Gästetrainer Ewald Gebauer über das Abwehrverhalten seiner Truppe. Zumal nach seiner Ansicht Altenmünster ein Gegner war, der meist nur mit langen Bällen agierte und in Sachen Kreativität wenig zu bieten hatte. Für den ersten Dreier nach sieben Jahren und zwei Monaten Bezirksliga-Abstinenz hat es aber trotzdem gereicht. (her)

SC Altenmünster: Abold, Lauter, S. Kaifer, Kienle, Müller, Ferme, Pecher, Osterhoff (83. Wollmann), Mayer, Mitrovic (64. Mahmoud), Schuster (57. M. Henkel).

SV Donaumünster-Erlingshofen: Baierl, Schneider, Kastenmayer, Gruber, Gröbl (38. Schreiber), Förg, M. Gebauer, Endres (64. Schuster), Massink, Sorg, Keller.

Tore: 1:0 (27.) Pecher, 2:0 (60.) Pecher - Schiedsrichter: Simon Konrad (Adelzhausen). - Zuschauer: 230

