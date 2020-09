vor 19 Min.

Perfekte erste Hälfte reicht zum Derby-Sieg

Zusmarshausens Reserve besiegt Spitzenreiter Wörleschwang

Eine perfekte erste Hälfte, die Tabellenführer SV Wörleschwang völlig verpennte, nutzte der TSV Zusmarshausen II zu einem 4:3-Sieg im Lokalderby der Fußball-Klasse Nordwest. Der FC Langweid nutzte die Gunst der Stunde und konnte mit einem 4:2-Sieg bei der SpVgg Auerbach II punktemäßig aufschließen.

(4:0). Die Heimelf kam perfekt aus den Startlöchern und ging durch Florian Fink früh in Führung. Der Tabellenführer war in der Folgezeit spielbestimmend, wurde aber wieder durch Florian Fink klassisch zum 2:0 ausgekontert. Noch in Schockstarre kassierten die Schwarz-Weissen durch Max Stöckle sogar das 3:0. Und die Heimmannschaft hatte noch nicht genug und erzielte durch einen Handelfmeter sogar das 4:0 wieder durch Max Stöckle. Im zweiten Durchgang waren es die Gäste, die durch Josef Schreiber, Benjamin Fuscher und David Wörle innerhalb von sechs Minuten auf 3:4 verkürzen konnten. In der teils hitzigen Schlussphase konnte der TSV dann besser dagegenhalten und den Derby-Sieg feiern. (hd-)

(0:3). Eine äußerst schwache erste Hälfte der Heimelf verhinderte gegen den Aufstiegsaspiranten einen möglichen Punktgewinn. In regelmäßigen Abständen erzielten die Gäste die Treffer zur komfortablen 3:0-Halbzeitführung (Christoph Werner, Michel Seitz, Patrick Reilich). Kurzzeitige Hoffnung für die SpVgg brachten die beiden Treffer durch Peter Christ und Ansumana Sankareh (50./60.), ehe wiederum Michael Seitz mit dem 2:4 in der 73. Minute für die endgültige Entscheidung sorgte. – Zuschauer: 40 (mira)

(0:1). Mit einer schwachen Leistung ging die Heimelf verdient als Verlierer vom Platz. Das Unheil begann schon in der zweiten Minute mit dem ersten Angriff, den Tom Vietz erfolgreich abschloss. Nach der Pause erhöhte wiederum Tom Vietz (51.) auf 0:2 und fünf Minuten später per Foulelfmeter gar auf 0:3. Den Schlusspunkt in der Partie setzte Johannes Preßlein (85.). – Zuschauer: 35. – Reserven: 1:5 (hap)

(1:1). Die Heimelf fand gut in die Partie und ging mit dem ersten ernsten Torschuss durch Fabian Schmidt (12.) in Führung. Die Gäste waren das ganze Spiel vor allem nach Standards gefährlich und glichen in der 15. durch Dietrich aus, als der VfL den Ball nach einer Ecke nicht entschieden klären konnte. Nach der Halbzeit ging Horgau dann durch Schmid mit 1:2 in Führung, als der VfL erneut nicht glücklich klären konnte. Durch tolle Moral kamen die Hausherren danach jedoch erst durch Benni Sörgel (70.) zurück, bevor Fabian Schmidt zum viel umjubelten 3:2-Sieg (80.) traf. – Zuschauer: 50. (mr-)

(0:0). Nach einer torlosen ersten Hälfte kamen die Gäste besser aus der Kabine und gingen früh durch Maximilian Krainik (52.) in Führung. Kurz vor Ende machte dann Mario Grünwald (84.) endgültig den Deckel drauf. – Zuschauer: 75.

