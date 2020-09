vor 51 Min.

Planlos im Plan

Improvisationskünstler aus Meitingen stehen plötzlich auf Platz zwei

24 Stunden vor der Partie gegen den FC Stätzling am vergangenen Wochenende hatte Meitingen-Coach Pavlos Mavros eine ganz andere Startaufstellung auf dem Zettel. Doch aufgrund zahlreicher kurzfristiger Ausfälle musste der 48-Jährige eine Mannschaft aufs Feld schicken, die so noch nie zusammen in der Bezirksliga auf dem Feld stand. „Wir hatten keine andere Wahl. Mit Fabian Wolf, der sich eine Zehe gebrochen hat, und Mateo Duvnjak fielen zwei Stammkräfte verletzt aus. Doch was die jungen Spieler dann geleistet haben, war wirklich grandios“, schwärmt Mavros.

Stratege Mavros traf mit seinen spontanen Entscheidungen ins Schwarze. Neuzugang und Torhüter Luca Peuser sowie Zwangs-Innenverteidiger Emanuel Zach kochten die Stätzlinger Offensive eiskalt ab. Besonders der 20-jährige Zach blühte im defensiven Zentrum förmlich auf. Mit 4:0 starteten die Lechtaler folglich in den Rest der Saison und bewiesen damit eindrucksvoll Improvisationsgeschick und Wandelbarkeit. „Zudem waren wir im Gegensatz zum Gegner wirklich topfit“, so Mavros. Lohn war der Sprung auf den Relegationsplatz zwei.

Improvisation und Wandelbarkeit, das soll nun auch gegen die Bayernliga-Reserve des TSV Nördlingen am Sonntag (15 Uhr) der Schlüssel zum Erfolg sein. Denn mit Mateo Duvnjak, Florian Heiß und Johannes Nießner, der aus beruflichen Gründen nur noch sporadisch zu Einsätzen kommen wird, hat Mavros plötzlich wieder drei neue hochkarätige Alternativen zur Verfügung. Doch nach dem Geniestreich zum Auftakt wolle man allen zeigen, dass in Meitingen nichts zu holen ist. (vra)

