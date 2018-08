vor 47 Min.

Pokalschreck verliert seinen Schrecken Lokalsport

Fußball: Deuringen muss im Totopokal kampflos passen

In den letzten beiden Jahren hat die SpVgg Deuringen im Totopokal für Furore gesorgt, sich mit Siegen gegen höherklassige Gegner den Ruf eines Pokalschrecks erarbeitet. Vor dem Achtelfinale im Kreis Augsburg hat der Pokalschreck aus dem Bergdorf seinen Schrecken verloren. „Leider müssen wir das Pokalspiel gegen den TSV Bobingen absagen. Wir haben zu viele Urlauber und Verletzte“, teilte Abteilungsleiter Werner Manhart Kreisspielleiter Reinhold Mießl mit. „Es bringt auch nichts, gegen einen Bezirksligisten mit der zweiten Mannschaft anzutreten“, so Manhart. Somit ist der letztjährige Finalist TSV Bobingen die erste Mannschaft, die im Viertelfinale steht, das am 29. August ausgetragen wird.

Der Pokal und die Urlaubszeit und dazu noch Verletzte – das sind Dinge, die nicht zusammenpassen. Auch beim TSV Gersthofen passt der Vergleich mit dem Süd-Bezirksligisten Kissinger SC, gegen den man in der Vorbereitung 6:0 gewonnen hat, überhaupt nicht in den Kram. Das Trainerduo Fischer/Schmidt hat jede Menge Verletzte zu beklagen und bereits am Freitag das Bezirksliga-Derby gegen den Landesliga-Absteiger TSV Aindling vor der Brust. Mit Spielern aus der „Zweiten“ kann nach deren Abmeldung nicht aufgefüllt werden. „Wir müssen sehen, dass wir eine Lösung finden“, so Fischer.

Mit dem starken Bezirksliga-Aufsteiger SV Türkgücü Königsbrunn hat es der Bezirksliga-Absteiger TSV Neusäß zu tun. Sicherlich ein interessanter Vergleich, der sich da im Lohwaldstadion abspielen wird. Ebenso wie die Partie des TSV Täfertingen gegen den Kreisliga-Neuling Suryoye Augsburg, die bereits am gestrigen Abend stattfand.

Übernimmt SV Ottmarshausen die Rolle des Pokalschrecks?

Die Rolle des Pokalschrecks bleibt nun dem SV Ottmarshausen übrig. Der Neusässer Stadtmeister konnte bisher sowohl im Pokal als auch in der Punktrunde überzeugen. Die Mannschaft, bei der seit Beginn dieser Saison Meinrad Horak zusammen mit dem bisherigen Trainer Tomas Kohoutek die Kommandos gibt, steht nach drei Spielen noch ohne Punktverlust an der Spitze der A-Klasse Nordwest. Da scheint auch der Augsburger Kreisligist TSV Göggingen kein übermächtiger Gegner zu sein. (oli)

