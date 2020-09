vor 5 Min.

Punktgewinn trotz Punktverlust

Spitzenreiter TSV Gersthofen kommt gegen VfL Ecknach nicht über eine Nullnummer hinaus, profitiert jedoch von einem Ausrutscher und einer seltenen Entscheidung

Von Guido Meier

Zum lang erhofften Re-Start der Amateurligen fanden sich in der Abenstein-Arena in Gersthofen 188 Zuschauer ein. Objektiv gesehen hielten sich die Besucher an die vorbereiteten Hygiene-Schutzmaßnahmen. Ebenso wurden auch Masken getragen.

Die beste Nachricht war schon vor Spielbeginn eingetrudelt. Der SC Bubesheim, schärfster Konkurrent im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga, hatte mit einer 1:2-Niederlage beim TSV Wertingen Federn lassen müssen. Doch der TSV Gersthofen konnte diese Steilvorlage im Abendspiel der Fußball-Bezirksliga Nord nicht nutzten. Gegen den VfL Ecknach, den ehemaligen Verein des Trainerduos Florian Fischer und Mario Schmidt, kamen die Lechstädter über ein torloses Unentschieden nicht hinaus. Trotz des Verlustes von zwei Punkten hat man in der Tabelle einen gut gemacht.

Die Gäste begangen sofort mit Schwung auf das Gersthofer Tor anzulaufen. Allerdings hielten die Hausherren dem ersten Druck stand und hatten nach etwa zehn Minuten durch Ibrahim Neziri und Nico Baumeister die ersten Chancen in Führung zu gehen. Die Ecknacher kamen aber immer wieder gefährlich vor das Tor der Hausherren. Bei aller Gefahr im Strafraum wurden die beiden Torhüter kaum gefordert. Meist kam der Schuss zu schwach oder er ging deutlich neben das Ziel.

Ab der 30 Minute nahmen dann die Hausherren das Heft mehr in die Hand, konnten aber keinen noch so gefährlichen Angriff erfolgreich abschließen. Die Gäste blieben stets mit ihren Kontern brandgefährlich, wollten aber ebenfalls keine Geschenke der Gersthofer annehmen.

Sofort nach Wiederanpfiff war es erneut der VfL Ecknach, der eine Großchance liegen ließ. Gedanklich schienen die Gersthofer noch in der Halbzeit gewesen zu sein, als Michael Eibel allein aufs Tor zusteuerte, aber an Jürgen Engelleiter scheiterte (48.). Sollte das der Weckruf gewesen sein? Weit gefehlt. Zwei Minuten später gab es einen weiteren Schock: Elfmeter für Ecknach.

Das Highlight des Spiels setzte nun Schiedsrichter Tobias Heuberger, als er in der 50. Minute nach einem Kampf um den Ball im Gersthofer Strafraum auf Elfmeter für Ecknach entschied. Selbst die mitgereisten Gäste Fans überraschte diese Entscheidung. Doch nach einem Gespräch mit dem Schiedsrichterassistenten holte er sich beide Spielführer und nahm seine Entscheidung auf Strafstoß zurück und entschied auf den Freistoß für die Hausherren. Eine große Entscheidung, die nicht jeder so fällen würde. Beide Mannschaften erspielten sich noch einige sehr gute Chancen, konnten aber keine nutzen. Man bekam den Eindruck, dass man noch länger spielen könnte und es würde keiner der Mannschaften ein Tor gelingen. So blieb es am Ende bei einer sehr übersichtlichen Nullnummer.

TSV Gersthofen: Engelleiter – Durner, Ciritci, Rosner (82. Wiesmüller), Oktay Yavuz (63. Wagemann), Neziri, Okan Yavuz, Göttler, Atay (56. Lippe), Baumeister, Secgin.

VfL Ecknach: Helfer – Mühlberger, Ettinger, Elbl (84. Birkl), Huber, Glas, Piller (82. Grimm), Sponer (80. Wohlrab), Eibel, Framberger, Jusczak.

Schiedsrichter: Heuberger (Möttingen) - Zuschauer: 188.

