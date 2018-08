vor 47 Min.

Quotenkönig wurde 15 Mal nominiert Lokalsport

Aber auch Absteiger stehen in der FuPa-Elf des Jahres

Patrick Pecher und Peter Ferme von Aufsteiger SC Altenmünster sind die einzigen beiden Akteure, die es am ersten Spieltag der Bezirksliga Nord in die FuPa-Elf der Woche geschafft haben. Patrick Pecher war zusammen mit seinem Teamkollegen Dominik Osterhoff auch in der Elf des Jahres der abgelaufenen Saison 2017/18 in der Kreisliga West vertreten.

Fußball ist zwar ein Mannschaftssport, spielentscheidend sind jedoch oft Einzelspieler. Nicht nur bei den Profis, sondern auch bei den Amateuren. Die besten Kicker eines Spieltags finden sich in der Elf der Woche von FuPa, dem Amateurfußballportal unserer Zeitung. Die Abstimmung findet immer mehr Zuspruch. Das Zusammenspiel zwischen den Vereinsverwaltern, die ihre eigenen und gegnerischen Aufstellungen erfassen können, und den FuPa-Besuchern, die mindestens zehn Stimmen pro Team abgeben müssen, hat sich eingespielt.

Dass auch Spieler aus Mannschaften, die nicht um Meisterschaft und Aufstieg mitspielen, in die Elf der Woche gewählt werden können, beweisen die Beispiele von Raphael Schimunek (TSV Neusäß), der in der Bezirksliga Süd zehnmal nominiert wurde, und Philipp Mayer (FC Horgau), der es mit fünf Nominierungen in die Elf des Jahres der Bezirksliga Nord geschafft hat. Dort sind zudem Stefan Schnurrer (6) und Rudi Kine (4) vom Vizemeister TSV Gersthofen vertreten.

Mit Patrick Höfele, Patrick Fendt und Benjamin Walter steht ein Trio der SpVgg Westheim in der Elf des Jahres der Kreisliga Augsburg. Vizemeister TSV Dinkelscherben stellt mit Daniel Wiener und Maximilian Micheler zwei Akteure. Weiter sind dabei Valentin Jaumann (TSV Zusmarshausen) und Ferdinand Ströhl vom Absteiger TSV Diedorf.

Der Meister SSV Margertshausen gibt auch in der Elf des Jahres der Kreisklasse Nordwest den Ton an. Mit Bozhidar Georgiev, Daniel Neff und Stefan Holl stehen drei Grün-Weiße im Team. Zwei Spieler stellen der VfR Foret (Mehmet Er, Ahmet Sakarya), TSV Lützelburg (Michael Hertle, Florian Kamissek). Weiter sind dabei Christoph Besser (SV Ehingen/Ortlfingen), Bastian Stefanovic (TSV Herbertshofen) sowie Tobias Weber (SV Thierhaupten) und Michal Durica (TSV Welden).

Der absolute Quotenkönig ist Dominik Bröll vom Meister SV Erlingen. Er wurde 15-mal ins Team der Besten in der A-Klasse Nordwest gewählt. Der SV Gablingen stellt mit Yildirim Yilmaz (10 Nominierungen) sowie Stefan Bergmeir (4) und Patrick Schimanski (3) gleich drei Kicker. Dazu kommen Manuel Rauner, Sebastian Sinninger (SC Biberbach), Sebastian Mayer (SV Adelsried), Michael Neher (FC Emersacker), Thomas Martinek (FC Horgau II) und Martin Eding (SV Nordendorf).

In der B-Klasse Nordwest hatten Oliver Haberkorn, Marc Rossberg (SpVgg Westheim), Florian Laxy, Ahmet Peker (CSC Batzenhofen), Dominik Mayrock, Michael Hafner (TSV Dinkelscherben II), Timo Prillwitz (SV Achsheim), Nikola Mukanov (Hainhofener SV), Ralf Zimmerly (SV Bonstetten) und Stefan Alischer (TSV Steppach) die meisten Nominierungen. (oli)

