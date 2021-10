Mit Musik zum Sieg

Vereinsmeisterschaft des RFV Horgau mit vielen Höhepunkten

Bei Kaiserwetter waren die offenen Vereinsmeisterschaften des Reit- und Fahrverein Horgau auf der Reitanlage Winterhalder ein voller Erfolg.

Vereinsmeisterin im neu eingeführten Bambiniwettbewerb für Reiter unter 14 Jahren, bestehend aus einer Dressurprüfung und einem kleinen Parcours, wurde Amelia Hanke vor Max Wiedemann und Sarah Geßler. Die E-Dressur (Jugendliche) gewann Verena Hutner vor Emma Gutmeyr und Maike Hajek. Immer wieder ein Highlight ist die Dressuraufgabe mit Musik für die gelisteten Turnierreiter. Mit einer tollen auf die Musik abgestimmten, selbst kreierten Kür konnte sich hier überlegen Sofia Melis vor Anna Buberl und Tamara Meggenrieder in die Siegerliste eintragen. Mit der Springprüfung Kl. E für WBO Reiter ging es in den Parcours. Hier gewann Louisa Tögel vor Luisa Heinrich und Emma Gutmeyr. Vereinsmeister der Hauptprüfung, einer Springprüfung der Kl. A der registrierten Reiter (mit Turniererfolgen in LPO Prüfungen), wurde Laura Reim, die Silber- und Bronzemedaillenränge belegten Andrea Weber und Sofia Melis.

Großartige Stimmung kam im Rahmenprogramm, der Mannschaftswertung mit den geladenen Gastvereinen, auf. Hier gewannen die drei Amazonen Laura Reim, Sofia Melis und Rosalie Kienberger von Horgau I. Die letzte Freiluftveranstaltung war ein würdiger Saisonabschluss und eine gute Vorbereitung für die noch anstehenden Hallenturniere. (dw-)