Zwischen den Hindernissen fließen Tränen

Beim Turnier in Thierhaupten wird eine langjährige Mitarbeiterin verabschiedet

Viele neue Gesichter waren beim kleinen Dressur- und Springturnier auf der Reitanlage Meir unter den Reiterinnen und Reitern zu sehen. Vor allem im A-Bereich gab es eine hohe Startbereitschaft.

Nicht ganz ohne Aufregung ging es bei den Einsteigern in der Abreitehalle zu. In der Dressurprüfung Kl. E freute sich Katharina Offner auf Best of Belvedere (RV Augsburg-West) über den Sieg. Olivia Dos Santos Loureiro und Noisette (RFV Fischach) folgten auf Platz zwei. Die Dressurprüfung der Kl. A* gewann Sofia Melis/Canabis Bay (RFV Horgau). Vom Reitverein Thierhaupten gingen Jennifer Sarah Schmitz, Elea Merk und Sarah Mittler an den Start.

Mit der Stilspringprüfung der Kl. E übernahmen die „Springer“ den Springparcour auf dem Außenplatz. Es siegte Nina Falkner/Nicolino (RSG Schönauhof Gundelfingen). Den zweiten Platz konnte Rebecca Weichenberger auf O’Coco vom RFV Horgau erzielen.

In der Springpferdeprüfung der Kl. A* nahm Eva Marie Maier auf Attila (SVG Langerringen) den Sieg mit nach Hause. Stefania Kelidis-Karagianni auf Jochern (PSG Ellingen) siegte in der Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl. L (Sprünge mit ansteigenden Höhen). Selina Vivian Wagner auf Carlo vom RFV Fischach sicherte sich den dritten Platz.

Die Stilspringprüfung Kl. A* gewann in der 1. Abt. Jacob Geis mit Van Bommel (RFV Horgau), die 2. Abt. brachte Jennifer Foyer/Charmeur (RTG RH Holzheim) als Siegerin hervor.

Die ersten drei Plätze in der 1. Abteilung der Springprüfung Kl. A* sicherten sich Amazonen: Maxie Luise Maier/Let’s go (RFV Steinheim), gefolgt von Eva Rudolph auf Cortina vom RC Oberbeuren und Frida Verhees/Diddlelina (RV Ingolstadt-Oberhaunstadt). Vom Reitverein Thierhaupten ging Ramona Lindermeir an den Start. Die 2. Abteilung wurde im Sieg angeführt von Irene Walter/Belana (RFV Röhlingen). In der Springprüfung der Kl. A** - 1. Abt. holte sich Veronika Berndt/Durano (RFV Donauwörth-Mertingen) den Sieg. Auf Platz drei lag Sarah Mittler auf Dorini vom Reitverein Thierhaupten. In der 2. Abt. siegte Nadja Amann/Papillon Rouge (RFV Donauwörth-Mertingen). Laura Reim/Izilinda vom RFV Horgau folgte ihr auf Platz 2.

Das Turnier endete mit einer Springprüfung Kl. L mit Stechen. Auch hier führten die Reiterdamen das Siegerfeld an. Anna Schmid/Ciao Bello (SVG Langerringen) siegte vor Stefania Kelidis-Karagianni auf Jochem und Mona Fackler/Fiarado (RFV Herrieden).

Sehr emotional wurde es, als Anita Hahn, die all die Jahre mit Leib und Seele die Meldestelle geleitet hatte, verabschiedet wurde. Eine feste Institution war sie in freundschaftlicher Verbindung mit den Organisatoren und dem Reitervolk gewesen. Aus gesundheitlichen Gründen muss Anita Hahn leider kürzertreten, wird ihre geliebte Szene aber sehr vermissen. Eine kleine Feierstunde, mit der einen oder anderen Träne in verschiedenen Augen, wollte sich der Reitverein Thierhaupten mit der Vorsitzenden und Turnierleiterin Hildegard Steiner sowie der Reitanlage Meir mit Thomas Meir nicht nehmen lassen. Mit der Hoffnung, im nächsten Jahr ohne Corona und den daraus folgenden Einschränkungen Turniere durchführen zu können, endete die Veranstaltung. (hils)