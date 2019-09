vor 30 Min.

Remis im Neusässer Ortsderby

Der TSV Steppach und der TSV Neusäß II trennen sich 3:3

In einem furiosen Derby in der Fußball-Kreisklasse-Nordwest trennten sich der TSV Steppach und der TSV Neusäß II 3:3. Ebenso Remis endete die Partie Auerbach gegen Diedorf (2:2). Mit 0:3 musste sich dagegen der TSV Welden der SpVgg Bärenkeller geschlagen geben. Nach zwei Pleiten ist der TSV Lützelburg mit einem 7:1 gegen den TSV Meitingen II in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

(0:2). Die erste Spielhälfte bot spielerisch nur wenige Highlights. Nach zwei verpassten Möglichkeiten der Heimmannschaft, nutzte Emil Bese einen Fehler der Weldener Hintermannschaft aus (0:1/23.). Welden öffnete danach das Spiel und geriet kurz vor der Pause in einen Konter. Saysana Khongdy erhöhte zum 0:2. Auch nach der Pause konnte Welden zunächst wenige spielerische Akzente setzen und hatte beim vergebenen Strafstoß in der 64. Minute Glück, nicht noch weiter in Rückstand zu geraten. Doch nur zehn Minuten später unterband der eingewechselte Claudia Urzica das kurzzeitige Aufbäumen des TSV mit seinem Treffer zum 0:3-Endstand (74.). Die Schlussphase und die drei Punkte konnte die SpVgg nach Hause bringen und hätte das Spiel auch noch deutlicher entscheiden können. – Zuschauer: 120. (weld)

(1:1). Den besseren Start erwischten die Gäste, trotzdem gelang Maximilian Weidt die 1:0-Führung (24.). Lange hielt die Freude allerdings nicht an, denn drei Minuten später zeigte der Schiedsrichter auf den ominösen Punkt und Florian Sedlak traf zum 1:1. Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischte erneut Neusäß. Ismail Ahmed traf zum 1:2 (49.). Einen individuellen Fehler nutzte Arturs Maslo eiskalt zum 1:3. Kampflos ergeben wollte sich der TSV Steppach nicht. Angriff auf Angriff erfolgte und Andreas Hiesch erzielte den Anschlusstreffer (80.). Glück hatten die Gastgeber mit dem Elfmeterpfiff in der 90. Minute. Rainer Erdle ließ sich die Chance zum im Endeffekt verdienten Ausgleich nicht entgehen. (mri-)

(0:0). Bereits in der 4. Minute setzte Gabriel Lehrke den Ball knapp über das gegnerische Tor. Nur wenige Minuten später konnte Torwart Maximilian Stadler die Führung des VfR verhindern. Für Stadtbergen ergaben sich noch gute Gelegenheiten. Diese konnten sie jedoch nicht nutzen und bis zur Pause fiel kein Treffer. Die zweite Halbzeit wurde von einigen kleinen Fouls geprägt. Erst in der 76. Minute legt Dominik Nürnberger den Ball auf Marcel Schoder, der das 1:0 erzielen konnte. In den letzten Minuten erhitzten sich noch einmal die Gemüter. Die Gäste wollten unbedingt den Ausgleich in der Nachspielzeit erzielen, was ihnen jedoch nicht gelang. – Zuschauer: 50. (sssg)

(1:1). Mit dieser Punkteteilung kann die SpVgg überhaupt nicht zufrieden sein. Aber mangelnde Chancenverwertung verhinderte den Heimsieg. Daniel Unger und Alexander Scheurer scheiterten am glänzend parierenden Gästekeeper Tobias Rüger (30.). Beim 1:0 entschärfte er zunächst den Schuss von Christian Herr, gegen den Abpraller von Manuel Kaiser war er jedoch machtlos (34.). Die Freude währte nicht lange, mit dem ersten Torschuss gelang Andre Köllmer der Ausgleich (37.). In der zweiten Hälfte trafen dann zwei eingewechselte Spieler. Zunächst gingen die Gäste mit einem Sonntagsschuss ihres Spielertrainers Florian Sandner in Führung (67.), ehe nur vier Minuten später Dominik Demharter eine Flanke seines Bruders Florian zum 2:2 einköpfte. Nach einem Lattentreffer von Christian Unger und einer vergebenen Großchance durch Manuel Kaiser blieb es beim letztendlich schmeichelhaften Remis für die Gäste. – Zuschauer: 70. (mira)

(3:0). Bereits nach drei Minuten hämmerte Martin Schnierle das Spielgerät in den Winkel zum 1:0. Nach schöner Balleroberung enteilte Michael Hertle den Abwehrspielern und lupfte den Ball gekonnt zum 2:0 in die Maschen (28.). Martin Schnierle hatte Gästekeeper Timo Lettrari bereits ausgespielt, verstolperte aber vor dem leeren Tor (45.). Besser machte er es in der Nachspielzeit bei einer Traumkombination mit Kevin Pinar zum 3:0. Bis zur 70. Minute plätscherte das Spiel dann nur noch, bis die Meitinger einen Foulelfmeter zugesprochen bekamen, den Jacob Wünsch zum 3:1 verwandelte. Noch in der gleichen Minute stellte Michael Hertle wieder den Drei-Tore-Abstand her. In der Schlussphase ging es dann Schlag auf Schlag: Martin Schnierle (79.), Fabian Karg (86.) und Johannes Heinrichs schraubten das Ergebnis in die Höhe. – Zuschauer: 66. (bph)

