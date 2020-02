vor 3 Min.

Revanche ist voll gelungen

SpVgg Westheim wahrt mit Kantersieg seine Aufstiegschancen

Der Stachel bei den Tischtennis-Herren der SpVgg Westheim saß tief; denn möglicherweise haben die Gäste des TSV Dachau den Schwaben den Aufstieg vermasselt, da sie in der Vorrunde als potenzieller Abstiegskandidat völlig überraschend die SpVgg mit 9:2 besiegten. Wiedergutmachung war daher Pflicht, wollte man die noch gegebenen Aufstiegschancen in der Verbandsoberliga wahren. Und wie dies gelang. Mit einer 9:0-Packung wurden die Oberbayern nach Hause geschickt.

Die Gäste zeigten zwar durchweg eine ansprechend gute Leistung, doch die konzentrierten Gastgeber waren einfach besser. Die Westheimer waren ernsthaft nur in einem Doppel gefährdet, und auch Markus Vihl kam nur mit viel Glück und Geschick zu seinem Sieg. Ansonsten überzeugten in guter Form Norbert Schölhorn, Bernhard Lindner, Alex Granovskiy, Max Fabritius und der für den zur Zeit überlasteten Vladimir Aab eingesprungene Philipp Österreicher bei ihren ziemlich eindeutigen Siegen. Das Tabellenbild an der Spitze der Verbandsliga Bayern Südwest sieht aktuell wie folgt aus: 1. TSV Schwabmünchen 20:4, 2. SpVgg Westheim 19:5 und SpVgg Thalkirchen II 16:4 Punkte. Es bleibt also spannend. (jom-)

SpVgg Westheim – TSV Dachau 9:0. Lindner/Granovskiy - Geck/Herbig 11:7, 12:10, 11:5; Schölhorn/Österreicher - Kramer/Thamm 6:11, 13:11, 11:5, 9:11, 11:7; Vihl/Fabritius - Schaller/Chu 10:12, 12:10, 11:8, 12:10; Schölhorn - Geck 15:13, 11:7, 11:2; Lindner - Kramer 11:7, 11:7, 11:2; Vihl - Thamm 2:11, 13:11, 4:11, 12:10, 13:11; Granovskiy - Schaller 12:10, 11:6,13:11; Österreicher - Chu 7:11, 11:7, 11:4, 11:8; Fabritius - Herbig 11:6, 14:12, 9:11, 12:10.

