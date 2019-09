vor 27 Min.

SCA bricht ein

Bei 0:3-Niederlage fehlt es in der zweiten Halbzeit an allen Ecken und Enden

Einen September zum Vergessen erlebt derzeit der SC Altenmünster in der Fußball-Bezirksliga Nord. Auch im dritten Spiel dieses Monats gelang den Zusamtalern kein Tor, geschweige denn ein Punktgewinn. Dabei waren bei der gestrigen 0:3-Niederlage in Ecknach Phasen dabei, in denen der Ball gar nicht so schlecht durch die eigenen Reihen lief. „Unterm Strich haben wir aber einfach zu viele Fehler gemacht“, resümierte Teammanager Florian Seizmeier treffend.

Vor allem in den ersten zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff waren die Gäste nicht auf der Höhe. Wie schon bei der 0:3-Pleite im letzten Auswärtsspiel in Meitingen befanden sich einige SCA-Akteure im Tiefschlaf. Hellwach war hingegen Michael Eibel. Der beste Ecknacher war schließlich an allen drei Toren beteiligt. Beim 1:0 in der 48. Minute köpfte er einen hohen Eckball an den Fünfmeterraum, wo der Ball glücklich an die Hüfte von Benedikt Huber sprang und von diesem am verdutzten Altenmünsterer Torwart Kevin Abold den Weg ins Tor fand. Beim 2:0 ließen sich die zu weit aufgerückten Altenmünsterer auskontern. Eibel ging auf der linken Seite auf und davon und legte den Ball quer zum mitgelaufenen Tobias Jusczak. Mühelos vollendete er aus sechs Metern (54.).

Beim dritten Treffer, den Eibel in der 81. Minute höchst persönlich erzielte, hätte er eigentlich gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen. Als er nach genau einer Stunde im Mittelfeld von Manfred Glenk an der Mittellinie gefoult wurde, revanchierte sich Eibel ohne Ball mit einem Schlag an die Brust und erhielt ebenso wie Glenk nur die Gelbe Karte. Auf der Altenmünsterer Bank war die Verärgerung groß. Die Rote Karte wäre für Eibels Aktion in der Tat wohl eher angebracht gewesen. Vom Platz gehen musste zehn Minuten vor Schluss nach seinem zweiten gröberen Foulspiel dagegen Glenk.

In der ersten Halbzeit konnte der SCA, der aufgrund mehrerer Ausfälle die Abwehr völlig neu formieren mussten, die Ecknacher vom Strafraum noch einigermaßen fernhalten. Lediglich bei einen Pfostentreffer nach Freistoß von Daniel Zakari hatte der SCA Glück. Aldin Kahrimanovic mit einem Kopfball (16.) und Dominik Osterhoff (38.) per Direktabnahme hatten auf der anderen Seite durchaus Chancen. Doch der Ball wollte ebenso nicht ins Tor wie bei Konterangriffen in der gruseligen zweiten Halbzeit. Nico Schusters Schuss wurde von einem Ecknacher noch von der Torlinie geschlagen (57.), und als der eingewechselte Alessandro Kadura allein auf Torhüter Oliver Mühlberger zulief, vertändelte er am Fünfmetereck den Ball (79.). (her)

VfL Ecknach: Helfer, Elbl, Huber, Glas (87. Bernecker), Mühlberger, Wohlrab (87. Grimm), Zakari, Eibel (85. Wagner), Piller, Jusczak, Obermeyer

SC Altenmünster: Abold, Sebastian Kaifer, Lauter, Schuster (70. Kadura), Abraham, Kahrimanovic, Mahmoud (75. Haselmeier), Osterhoff, Kalkbrenner, Saule, Glenk

Tore: 1:0 Huber (48.), 2:0 Jusczak (54.), 3:0 Eibel (81.) – Schiedsrichter: Sebastian Stadlmayr (Donaumünster) – Zuschauer 216. – Gelb-Rot: Glenk (81./Altenmünster)

Themen folgen