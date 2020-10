27.10.2020

SSV Anhausen hat das Siegen nicht verlernt

Wieder Hoffnung im Abstiegskampf. Thierhaupten feiert Schützenfest im Derby

Die Fußball-Frauen des SSV Anhausen können doch noch gewinnen. In einer vor allem in der ersten Hälfte überzeugenden Leistung holten sie durch einen 5:2-Sieg gegen den SV Wacker München II drei wichtige Punkte im Abstiegskampf der Landesliga. Die Partie TSV Theuern – SC Biberbach wurde mit X:0 für die Gastgeberinnen gewertet. Mit einem 3:0 gegen Spitzenreiter sielenbach setzte sich der CSC Batzenhofen auf Rang zwei der Bezirksliga. Der SV Thierhaupten fertigte Grün-Weiß Baiershofen auf eigenem Platz mit 9:1 ab.

Landesliga

(4:1). In dieser Partie ließen sich die Gastgeberinnen auch durch das frühe 0:1 durch Merte Bublitz (2.) nicht schocken. In der Folge brannten sie ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab und gingen innerhalb von sechs Minuten durch die Treffer von Lotta Edelmann (8./11.) und Lena Wiedenmann (14.) mit 3:1 in Führung. Weitere gute aber ungenutzte Möglichkeiten folgten, wobei auch die Gäste mit der einen oder anderen Konterchance gefährlich waren. Erst kurz vor dem Wechsel sorgte Isabella Schalk mit dem 4:1 für die Vorentscheidung (41.). Im zweiten Durchgang war die Heimelf im Wesentlichen darauf bedacht das gute Ergebnis zu halten. Mit dem 5:1 von Lena Wiedenmann (57.) war das Spiel endgültig entschieden. Das 5:2 von Hannah Tummerer (82.) war dann nur noch Ergebniskosmetik. Die Anhauser Fußballfrauen haben sich mit diesem Erfolg eindrucksvoll im Kampf gegen den Abstieg zurückgemeldet und können so aus eigener Kraft den Klassenerhalt noch schaffen. (zer)

Bezirksliga Nord

(1:4). Das 1:0 der Heimelf durch Alina Meißner (4.) war der Weckruf für den SV Thierhaupten, der daraufhin ein gewaltiges Offensivfeuerwerk abbrannte. Mit Kombinationen über außen oder durch die Schnittstelle kam man bis zur Pause durch Treffer von Angelina Schreiter (2), Sarah Halbritter und Vanessa Ziegelmayr zum 4:1. Auch danach wurde weiter munter kombiniert. Angelina Schreiter mit ihrem dritten Treffer, Andreas Besser, ein Eigentor, ein Hammerfreistoß von Janine Spieß und ein Tor von Vanessa Ziegelmayer sorgten für das 9:1. Baiershofen hatte gegen die konzentrierte SVT-Abwehr nur vereinzelte Chancen. Torhüterin Tamara Schuster war es zu verdanken, dass die Baiershofer Niederlage, die auch in dieser Höhe verdient war, nicht noch höher ausfiel. (AL)

(0:0). Im letzten Punktspiel vor der der Winterpause galt es, den torgefährlichsten Angriff der Liga des Spitzenreiter in Schach zu halten. Es gelang, die generischen Angriffsbemühungen schon im Keim zu ersticken. Die größte Möglichkeit in der ersten Halbzeit hatte dann kurz vor dem Pausenpfiff Nina Fuchs, die an der Gästetorhüterin scheiterte. Der Pausentee schien dann den Mut und den Willen der CSC-Girls nochmals gestärkt zu haben. Im Minutentakt ergaben sich nun erstklassige Chancen durch Annika Bücherl und Selina Reith. Für den verdienten Führungstreffer sorgte dann Anna Scheifele per Kopf nach einer Ecke von Julia Mühldorfer (59.). Der Führungstreffer wirkte wie eine Befreiung. Mit einem sehenswerten Treffer baute Selina Reith die Führung auf 2:0 aus (67.). Die endgültige Entscheidung fiel dann fünf Minuten vor Schluss. Nach einem Schuss von Melanie Knie der ans Lattenkreuz krachte, reagierte die nur Minuten vorher eingewechselte Priscila Ramljak am schnellsten und überwand die Torhüterin mit einem platzierten Heber (85.). (kajü)

Themen folgen