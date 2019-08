vor 36 Min.

SSV Anhausen macht den Anfang

Seit 15 Jahren gibt Kult-Trainer Johann „Radi“ Wenni bei den Frauen des SSV Anhausen die Kommandos. Aufmerksam lauschen seine Schützlinge den Anweisungen vor der zweiten Saison in der Landesliga, die am Samstag beginnt.

Jetzt geht’s los! Am kommenden Wochenende startet mit dem SSV Anhausen auch die erste Frauenmannschaft in die Fußball-Saison 2019/20. Der Landesligist erwartet den TSV Gilching-Argelsried. Erst eine Woch später startet der Aufsteiger SC Biberbach in das Abenteuer Landesliga. „Wir sind Wolfratshausen mit einer Verlegung entgegen gekommen, weil die viele Urlauber haben“, verrät Trainer Fabian Wolf. Nachfolgend ein Überblick über die Frauenmannschaften im Verbreitungsgebiet der AZ Augsburger Land.

Landesliga Süd

SSV Anhausen Mit einem furiosen Endspurt hat sich der SSV Anhausen den Klassenerhalt gesichert und seine Position als Nummer in der Region Augsburg behauptet. Diesmal wollen es die Schützlinge des Anhauser Urgesteins Johann „Radi“ Wenni, der diese Mannschaft mit den meisten Spielerinnen seit 15 Jahren aus der Jugend aufgebaut hat, nicht so spannend machen. Die Generalprobe verlief trotz der 1:4-Pokalniederlage gegen den Bayernligisten Schwaben Augsburg sehr ordentlich. „Die Vorbereitung war gut. Wenn wir alle Spielerinnen an Bord haben, mache ich mir keine Sorgen“, sagt Johann Wenni. Aber aufgrund von Studium und Referendartätigkeiten sind einige seiner Schützlinge wie Maria Schimunek, Lena Wiedemann oder Martina Micheler „in der ganzen Weltgeschichte verstreut“. Aktuell liegt das Problem zwischen den Pfosten. Anna Saule hat sich krank gemeldet, Nachwuchskeeperin Pauline Weiß ist mit einer Jugendgruppe auf Auslandsfahrt. Hannah Lehmeyer, die in der Aufstiegssaison noch im Tor gespielt hat, könnte diese Aufgabe auch übernehmen. „Aber sie ist im Feld auch wichtig“, so Wenni. Das zweite Jahr hält der Kult-Coach für wesentlich schwieriger: „Keiner unterschätzt uns jetzt mehr. Außerdem ist die Liga wesentlich ausgeglichener. Der Klassenerhalt muss das Saisonziel sein!“ Die Mannschaft hat sich kaum verändert: Inses Sirch ist aus dem eigenen Nachwuchs gekommen, Sabrina Heinzl hat sich zum SC Biberbach verabschiedet.

SC Biberbach „Ich weiß gar nicht genau, wo das ist. Ich weiß nur, dass es unsere weiteste Auswärtsfahrt ist“, lacht Fabian Wolf. Der SCB startet beim Bayernliga-Absteiger FC Thenried aus der Näh evon Cham in der Oberpfalz. Die Generalprobe hatten die Biberbacherinnen im Pokal beim 7:6-Sieg in Elfmeterschießen gegen den künftigen Ligakonkurrenten FV Obereichstätt. „Wir haben eine Zwei-Tore-Führung durch Leichtsinnsfehler weggeschenkt“, ärgert sich Wolf, „im Punktspiel fehlen dir dann zwei Zähler.“ Ansonsten war er 75 Minuten sowohl mit der taktischen als auch der spielerischen Performance sehr zufrieden. „Man hat gesehen, dass die Mannschaft das umsetzt, was ich von ihr verlange“, so Wolf, „und dass wir uns in der Landesliga nicht verstecken brauchen.“ Als Aufsteiger fühlt sich der SCB wohl in der Rolle des Underdogs. „Keiner rechnet mit uns“, kündigt Fabian Wolf aber an, „dass wir uns nicht nehmen lassen wollen, was wir jetzt erreicht haben.“ Dabei mithelfen sollen die Neuzugänge Sabrina Heinzl (SSV Anhausen), Verena Knöpfle (FC Horgau), Julia Wiedemann (SG Unterthürheim/Welden), Natalie Dettenrieder (FC Hochzoll), sowie die beiden Nachwuchsspielerinnen Yasmin Brem und Liv Spieker von Schwaben Augsburg. Außerdem Danika Rashiti, die bereits im Winter vom FC Augsburg kam, aber bis dato gesperrt war. „Alles überragende Charaktere“, urteilt der Coach. Und auch die Langzeitverletzten kehren zurück: Theresia Küchelbacher hat die Vorbereitung mitgemacht, Vanessa Straub und Franziska Behrendt befinden sich nach ihren Kreuzbandrissen im Aufbautraining. Sie werden auch am Samstag dabei sein, wenn die Mannschaft als Teambuilding-Maßnahme mit dem Boot den Lech hinunter fährt.

Bezirksliga Nord

CSC Batzenhofen-Hirblingen Nach dem Abstieg aus der Bezirksoberliga hat sich beim CSC Batzenhofen-Hirblingen einiges geändert. Neuer Trainer ist Stefan Wölfling, der in den vergangenen Jahren bei den Herrenteams des CSC die Kommandos gab. Zusammen mit Walter Fröhlich wird er die beiden Mannschaften in der nächsten Spielzeit in der Bezirksliga und der Kreisklasse führen. Nachdem es mit Seline Sert (TSV Pfersee), Veronika Hintersberger, Patricia Ramjak (beide TSV Gersthofen), Nina Fuchs, Kim Fleischbein (beide TSV Schwaben Augsburg) und Jaqueline Royla (reaktiviert) einige Neuzugänge gibt, ist das Team gleich zu Beginn der Vorbereitung ins Trainingslager gefahren, um sich besser kennen zu lernen. Das Auftaktspiel bestreitet der Absteiger, der als Topfavorit auf den sofortigen Wiederaufstieg gehandelte wird, am 15. September gegen den Aufsteiger SV Thierhaupten.

SV Grün-Weiß Baiershofen Ohne Veränderungen im Kader und auf der Trainerbank (die ehemalige Landesliga-Spielerin Sandra Eisenkolb fungiert weiter als Spielertrainerin) geht der SV Grün-Weiß Baiershofen in die Saison. Der Auftakt erfolgt am 13. September beim FC Sielenbach.

SV Thierhaupten Aufsteiger SV Thierhaupten geht ohne Trainer, dafür aber mit mit zwei sportlichen Leiterinnen (Andrea Besser und Anne Barl) in der höheren Liga an den Start. Aus dem eigenen Jugendbereich kommen Antonia Hönl, Aneta Zeko, Amalia Sluha, Marisa Liebl und Anina Nescholta. Für den Neuling erfolgt die erste Reifeprüfung am 15. September beim Absteiger CSC Batzenhofen.

Kreisliga Augsburg

TSV Gersthofen Nach vielen Jahren auf Bezirkseben ist der TSV Gersthofen in der Kreisliga gelandet. Hier müssen Spielertrainerin Kerstin Weidenbacher und die Trainer Andreas Lissok und Thomas Ziegler nach vielen Abgängen den Neuaufbau starten. Veronika Hintersberger und Patricia Ramljak sind zum Lokalrivalen CSC Batzenhofen gewechselt, Nina Paula und Franziska Graf zur SG Rinnenthal zurückgekehrt. Torhüterin Rebecca Pfister, Edina Selimovic und Celina Müller pausieren. Los geht’s am 15. September beim FC Gerolsbach.

