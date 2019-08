vor 2 Min.

SV Achsheim hat im Derby die Nase vorn

2:1-Sieg gegen SV Gablingen. Langweid schießt Horgaus Zweite 12:2 ab

In der A-Klasse Nordwest erwischte der SV Adelsried einen lupenreinen Saisonstart und führt die Tabelle nach dem zweiten Spieltag mit einem 4:2-Heimsieg gegen den SV Nordendorf an. Auch der SV Wörleschwang (1:0 in Westendorf) und der TSV Zusmarshausen II (2:0 gegen Erlingen) blieben noch ohne Punktverlust. Im Lokalderby besiegte Aufsteiger SV Achsheim den SV Gablingen mit 2:1.

(1:0). Im Nachbarschaftsduell war die Heimelf am Ende die Glückliche. Ein 1:0 (43.) durch Toptorjäger Julien Jaremkov war einfach zu wenig für die gute erste Halbzeit. Im zweiten Durchgang dominierten überwiegend die Gäste. Einer der wenigen Achsheimer Vorstöße brachte das 2:0 durch ein Eigentor (66.). Gablingen steckte nicht auf und konnte durch Max Krainik noch auf 2:1 verkürzen (74.), mehr allerdings auch nicht. – Zuschauer: 90. – Reserve: 0:6. (hap)

(0:5). Die zweite Mannschaft des FCH lieferte eine blutleere Leistung ab. Bereits nach drei Minuten erzielte Christoph Werner die Führung, die dann Fabian Hönl (27.), Michael Seitz (35. und 38.) und Simon Strempfl (44.) weiter ausbauten. Nach der Pause setzten die Gäste den Torreigen durch Michael Seitz (47.), Simon Strempfl (60.), Christoph Werner (69. und 89.), Patrick Reilich (75. und 83.) und Davor Krsco (85.) fort. Die beiden Ehrentreffer erzielten Erwin Mayr (61.) und Geoffrey Umar mit einem tollen Heber (81.). – Zu.: 20. (tög)

(2:1). Adelsried ging nach 20 Minuten durch Julian Henkel in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Martin Schönberger der Ausgleich, doch die erneute Führung des SVA gelang mit dem ersten Angriff nach Wiederanpfiff durch Tobias Korsten, der die Führung in der 78. Minute auf 3:1 ausbaute. Die Gäste gaben nicht auf und verkürzten auf 3:2 durch Thomas Chirila (80.). Den Schlusspunkt setzte abermals Julian Henkel mit dem 4:2-Endstand (90.). – Zuschauer: 70. (AL)

(0:0). Ein hochverdienter Sieg in einer fairen Partie bedeutet einen perfekten Saisonstart für die Grün-Weißen. Ein Blitzstart nach der Pause sorgte dann für die Führung durch Lukas Krebs (47.). Der Gast kam nun besser in der Partie, jedoch machte Eric Elze die Hoffnung zunichte, als er nach feiner Einzelleistung mit einem Fernschuss alles klar machte (75.). Der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können. – Zuschauer: 30. (AL)

(0:1). Das Tor des Tages fiel bereits in der 12. Minute, in der die Gäste aus Wörleschwang durch Scherer nach einem Abstimmungsfehler der Westendorfer mit 0:1 in Führung gingen. Im weiteren Verlauf zeigten sich die Gäste vor allem in der ersten Halbzeit bissiger und leidenschaftlicher. In der zweiten Halbzeit hatten dann beide Mannschaften noch einzelne Chancen, die jedoch keiner mehr verwerten konnte. Am Ende entführte der Aufsteiger nicht unverdient drei Punkte. – Zuschauer: 100. – Reserven: 2:1. (mr-)

(1:1). Der TSV Herbertshofen ging in der zweiten Minute durch einen Elfmeter von Christoph Rüber in Führung. Das 1:1 durch Mozet (41.) resultierte aus einer Ecke heraus. Nach dem Wechsel kamen die Gäste immer besser ins Spiel. Vom TSV war nichts zu sehen. In der 65. Minute hatte die SpVgg noch einen Lattentreffer, sodass der TSV mit dem Unentschieden hoch zufrieden sein kann. – Zuschauer: 70. (ro-)

Themen Folgen