21:39 Uhr

SV Ottmarshausen bejubelt den Meistertitel

Drei Spieltage vor Saisonende ist der SV Ottmarshausen am Ziel und steigt als Meister der A-Klasse Nordwest in die Kreisklasse auf. Torwart Daniel Kölbl fungierte bei den ersten Feierlichkeiten als Zeremonienmeister. Rechts jubelt das Trainergespann Tomas Kohoutek und Meinrad Horak.

Nach 5:1-Sieg gegen SG Langweid/Stettenhofen am Ziel. Westendorf hat Relegationsrang fast sicher

Der SV Ottmarshausen ist Meister der Fußball-A-Klasse Nordwest. Mit einem 5:1-Sieg gegen die SG Langweid/Stettenhofen wurden alle Zweifel beseitigt. Auch der VfL Westendorf steht kurz vor der Rückkehr in die Kreisklasse. Die Grün-Weißen besiegten Lützelburg II 2:1 und haben damit zwei Spiele vor Saisonschluss sechs Zähler Vorsprung auf den SC Biberbach, der Auerbachs Reserve 3:0 schlug.

SV Ottmarshausen – SG Langweid/Stettenhofen 5:1 (2:0). Die Gastgeber kamen trotz ihrer Dominanz schwer ins Spiel und ließen ihre Fans lange auf einen ersten Torjubel warten. Erst in der 42. und 43. Minute gelang im Doppelschlag die verdiente Führung durch Sebastian Köbl und Rene Pietrek. In der zweiten Halbzeit erhöhten jeweils durch direkt verwandelte Freistoßtore Marius Hackel (57.) und Danijel Milicevic (63.) auf 4:0. Simon Junghähnel erzielte noch den Ehrentreffer mit einem fulminanten Distanzschuss (83.), bevor Moritz Reinmuth den Endstand herstellte (86.) und der SV Ottmarshausen endgültig in Meisterjubel ausbrach. – Zuschauer: 70. (um)

VfL Westendorf – TSV Lützelburg II 2:1 (2:0). Der VfL ging mit der ersten guten Chance durch einen Kopfballtreffer von Sebastian Schnell 1:0 in Führung (7.). Danach plätscherte das Spiel vor sich hin und die Gäste konnte sich einige Chancen erspielen, die der bärenstarke Westendorfer Keeper Henning Endruweit jedoch vereitelte. In der 41. Minute erhöhte Simon Schacherl auf 2:0. Nach der Halbzeit kamen die Gäste zu weiteren hochkarätigen Chancen. Der beste Westendorfer musste jedoch nur beim 1:2-Anschluss durch Julian Scheben (75.) hinter sich greifen. – Zuschauer: 80. (mr-)

SC Biberbach – SpVgg Auerbach-Streitheim II 3:0 (1:0). Der SCB versprühte nicht viel spielerischen Glanz, war aber dennoch während der gesamten 90 Minuten klar überlegen und hätte bei einer etwas konsequenteren Chancenverwertung auch deutlich höher gewinnen können. Thomas Fleps traf nach 25 Minuten zur Pausenführung, Andre Ebert stellte nach dem Wechsel mit einem sehenswerten Direktschuss (61.) und einem Abstauber kurz vor Schluss (88.) den Endstand her. (gs)

TSV Zusmarshausen II – SV Gablingen 1:3 (0:0). In einer abwechslungsreichen Partie hatte der TSV zunächst die Oberhand mit mehr Ballbesitz. So markierte Raphael Wruck nach 60 Minuten das 1:0. Keine Zeigerumdrehung später schlug Mario Grünwald für Gablingen zum Ausgleich zu. Georg Buchart und Daniel Grmoja machten letztlich den Sieg der Gäste klar. (micr)

TSV Täfertingen II – SpVgg Bärenkeller 1:0 (0:0). Tolga Güclü hieß der Mann des Tages, der in der 13. Minute das „goldene Tor“ für die Gastgeber markierte. Beide Teams agierten auf Augenhöhe, am Ende blieb es bei einem nicht unverdienten 1:0-Erfolg der Heimelf, die somit weiter auf den Klassenverbleib hoffen darf. (AL)

FC Horgau II – SV Adelsried 3:1 (0:0). Thomas Martinek brachte die Heimelf nach einer knappen halben Stunde in Front. Kurz nach dem Seitenwechsel markierte Johannes Steidl den Ausgleich, ehe Felix Gloger Horgau II wiederum in Führung schoss. Die Entscheidung in einem umkämpften Spiel glückte schließlich Marco Koschany in der Nachspielzeit. (AL).

