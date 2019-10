00:05 Uhr

SV Ottmarshausen muss Lehrgeld zahlen

Nach 2:0-Führung muss sich der Aufsteiger dem FC Emersacker noch mit 2:3 geschlagen geben

Der FC Emersacker bleibt in der Spitzengruppe der Fußball-Kreisklasse-Augsburg. Beim SV Ottmarshausen konnten sich die Blau-Schwarzen mit 3:2 durchsetzen. Derweil besiegte der TSV Welden den TSV Meitingen II mit 2:0.

(0:1). Das Spiel schien für die Gastgeber eigentlich gelaufen, denn bis zur 85. Minute stand es 0:2 für die Gäste. Aber mit den einzigen Torchancen in der zweiten Hälfte gelang doch noch der nicht mehr für möglich gehaltene Ausgleich. Von Beginn an war Bärenkeller überlegen und folgerichtig fiel auch das 0:1 durch Matthias Lang (14.). Erst danach kam Auerbach besser ins Spiel, bis zum Pausenpfiff blieb es jedoch beim Rückstand. In der 53. Min. dann die kalte Dusche für die heimische SpVgg. Aus stark abseitsverdächtiger Position erzielte Stefan Strehler das haltbare 0:2. Danach plätscherte die Begegnung dahin, bis Thomas Zott einen Freistoß zum Anschlusstreffer unter die Latte nagelte (85.). In der 90. Minute köpfte Christian Herr dann sogar noch zum viel umjubelten 2:2-Ausgleich ein. Zuschauer: 60 (mira)

(1:0). In einem insgesamt niveauarmen Spiel behielten die Hausherren zurecht mit 2:0 die Oberhand, denn die Weldener setzten zumindest einige Akzente. In der 14. Minute schob Thomas Holzheuer zum 1:0 ein, nachdem Stefan Maier einen Pass in die Mitte gebracht hatte. Welden hatte noch mehrere Möglichkeiten zu einem weiteren Torerfolg, die allerdings allesamt ungenutzt blieben. Zwei, drei Chancen erspielten sich die harmlosen Gäste gegen Ende der ersten Spielhälfte. Eine feine Einzelleistung schloss Julian Liepert, der die Meitinger wie Slalomstangen stehen ließ, mit einem Flachschuss aus 16 Metern zum 2:0 ab (49.). Danach kam von beiden Seiten nicht mehr viel. – Zuschauer: 60 (tsvw)

(0:0). Gleich auf fünf Stammspieler musste TSV-Coach Jürgen Rößle verzichten, trotzdem wollte man sich mit einem Sieg im Mittelfeld festsetzen. Daraus sollte allerdings nichts werden. In der ersten Halbzeit hatte Steppach zwar ein Chancenplus, doch selbst hochkarätigste Möglichkeiten konnten nicht genutzt werden. Auf der anderen Seite durfte sich der TSV bei Keeper Gianluca Pabst bedanken, dass er mit zwei großartigen Paraden das 0:0 in die Pause rettete. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte sahen die rund 80 Zuschauer ein Spiel auf gleicher Höhe. Bis zur 56. Minute. Nach einem Gerangel im Strafraum traf ein Steppacher Verteidiger zwar den Ball, allerdings auch das Bein des Gegners. VfR-Kapitän Mehmet Er verwandelte den Elfmeter eiskalt. Steppach, konditionell topfit, warf nun alles nach vorne. In der 80. Minute konnten dann endlich die TSV-Anhänger jubeln, Andreas Hiesch staubte zum 1:1 ab. (mr-)

(2:1). Die junge Heimmann-Elf musste gegenüber dem effektiven Gegner Lehrgeld zahlen. Während der SVO durch gekonnten Spielaufbau und technische Klasse überzeugte, spielte der FCE seine Standardstärke aus. Zunächst konnte die Heimelf aufgrund ihrer spielerischen Überlegenheit verdient mit 2:1 in die Pause gehen. Beide Treffer erzielte Danijel Milicevic (15. und 40./Foulelfmeter). Das 1:1 hatte Manfred Müller (16.) per Kopfball nach Ecke erzielt. Auch in der zweiten Halbzeit betrieb der SVO das Spiel und war damit näher an einem Ausbau der Führung als die Gegner am Ausgleich. Emersacker wurde durch Glanztaten des Torhüters im Spiel gehalten. In der 52. Minute traf Daniel Ullmann ebenfalls nach Eckstoß per Kopfball. Daniel Ullmann. Dieser war es auch, der den Endstand herstellte (81.). – Zuschauer: 60. (um)

(0:3) Völlig chancenlos unterlag der TSV Neusäß II dem TSV Diedorf mit 0:5. Tom Grimbacher brachte die Gäste nach 18 Minuten in Führung. Danach folgten die Tobias-Janetschek-Festspiele. Janetschek gelang mit seinen Treffern zum 2:0 (34.), 3:0 (36.) und 4:0 (58.) ein Hattrick. Das 5:0 für die Gäste besorgte Andre Köllmer. (AL)

