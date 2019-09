vor 50 Min.

Saisonstart ist gründlich missglückt

SSV Anhausen kann gegen Aufsteiger nur eine Halbzeit mithalten

Für die Fußballfrauen des SSV Anhausen ist der Einstieg in die neue Landesligasaison gründlich misslungen. Mit einer schwachen Leistung musste die Mannschaft von Trainer Johann Wenni gegen den Aufsteiger TSV Gilching eine deutliche 1:5-Klatsche einstecken.

In der ersten Halbzeit konnten die Gastgeberinnen noch einigermaßen gut mithalten. Nach dem frühen 0:1-Rückstand durch einen von Sarah Lapuh verwandelten Foulelfmeter (8.), kam Anhausen besser ins Spiel und durch Isabella Schalk zum Ausgleich (34.).

Kurz nach dem Wechsel schoss erneut Sarah Lapuh die Gäste mit einem Freistoß aus rund 35 Metern in Führung (52.). Das war der Knackpunkt im Spiel. Anhausen war gezwungen die Abwehr zu öffnen, was die Gästestürmerinnen mit schnellen Kontern gegen die zu langsamen Anhauser Abwehrspielerinnen eiskalt ausnutzten. So fielen in der Schlussphase noch drei Treffer zum 1:5 durch Simone Lautenschütz (80./90.) und Selvije Maloku (85.).

Insgesamt ist die Niederlage zwar etwas zu hoch ausgefallen, zeigte aber deutlich die Anhauser Schwächen im Spielaufbau und im Abwehrverhalten auf. (zer)

