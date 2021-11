Gablingen führt die Tabelle an

Grünholder-Teams auf Bezirksebene erfolgreich

Zweite Runde, zweiter Sieg – so die Bilanz der Grünholderschützen mit dem Luftgewehr in der Bezirksoberliga. Und wieder einmal bewährte sich die alte Weisheit von Kapitän Tobias Rager: „hinten werden die Kämpfe gewonnen“. Was das bedeutet, zeigt deutlich der Kampf gegen die Tellschützen aus Tronetshofen-Willmatshofen. Während Jürgen Weislein und Alexander Baur auf eins und zwei zwar saubere Leistungen ablieferten, konnten sie sich gegen die beiden Mädels vom Gegner nicht durchsetzen.

Auf Position drei bis fünf allerdings zeigt es sich, dass es durchaus von Vorteil ist, wenn man nicht nur einzelne Topschützen, sonder eine solide Mannschaftsleistung an den Stand bringen kann. Wobei es der Kapitän selbst noch recht spannend machte. Ein Stechschuß musste über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ähnlich wie das Elfmeterschießen beim Fußball braucht das neben guten Nerven auch das gewisse Quäntchen Glück. Tobias Rager bestand die Prüfung mit einem sauberen 10er, Tobias Nieser vom Gegner musste sich mit einer acht geschlagen geben.

Tell Tronetshofen-Willmatshofen - Grünholder Gablignen 2:3. Manuela Haugg - Jürgen Weislein 392:387, Sabrina Vanek - Alexander Baur 390:375, Alessandro Carapezza - Yasmin Reiner 365:377, Tobias Niesner - Tobias Rager 368:368 (8:10), Ralf Wieler - Dieter Probst 379:381

Deutlicher machten es die Luftpistolenschützen in der Bezirksliga, allerdings hat es hier nach einem Unentschieden in Runde eins noch nicht zur Spitze gereicht. Mit 4:2 Punkten sind noch Asbach-Bäumenheim und Mertingen vor den Schmuttertalern. Nicht zuletzt das Gablinger Zugpferd Tobias Schuster legte mit 362 Ringen wieder ein beachtliches Ergebnis ab. (brr)

SG Hubertus Riedlingen - Grünholder Gablingen 0:4. Ulrich Kreisbeck - Tobias Schuster 333:362, Ingo Bachmann - Max Dirr 342:352, Daniel Miehling - Marc Bolz 349:355 und Matthias Herb - Karl-Heinz Bader 334:343