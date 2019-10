vor 54 Min.

Schläfrigkeit der Zusamtaler wird bestraft

SC Altenmünster enttäuscht bei der 0:4-Pleite in Bubesheim auf der ganzen Linie

Unmittelbar nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Abdullah Carman aus Hollenbach benötigte Aldin Kahrimanovic schnell eine Zigarette, um nach der 0:4-Niederlage seines SC Altenmünster beim SC Bubesheim so richtig Dampf ablassen zu können. Mit dem, was er und seine Teamkollegen zuvor auf dem Platz beim Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Nord abgeliefert hatten, war der spielende Co-Trainer der Zusamtaler überhaupt nicht einverstanden. „Ein beschissener Tag für uns“, wusste der 31-Jährige, dass der Start in die Rückrunde völlig misslungen war.

Schon bei den ersten Aktionen merkte man den Gästen anhand der Körpersprache an, dass sie diesmal nicht richtig auf dem Platz standen. Das, was den SCA in den vergangenen fünf Wochen ausgezeichnet hatte, war wie weggeblasen. Vor allem die kämpferische Einstellung ließ zu wünschen übrig. Dass Fußball aber auch eine Kopfsache ist, dies konnte Kahrimanovic nicht leugnen. Auf die Frage, ob die guten Ergebnisse in den vergangenen Wochen vielleicht dazu geführt hätten, dass man mit einer gewissen Selbstzufriedenheit in die Partie gegangen sei, gab es vom Mittelfeldstrategen des SCA jedenfalls keine Verneinung.

Die Schläfrigkeit der Zusamtaler bestrafte der SC Bubesheim schon nach 85 Sekunden. Mario Kalkbrenner hatte nicht aufgepasst, als sich Hakan Polat davongeschlichen und präzise auf den völlig frei stehenden Tugay Demir gepasst hatte – 1:0. Von diesem Schock ließ sich auch der zuletzt so souverän wirkende Spielertrainer des SCA, Peter Ferme, anstecken. Gleich zweimal kam er im Strafraum einen Schritt zu spät und verursachte somit zwei Foulelfmeter, die Axel Schnell (31.) und Baris Aciköz sicher zum 2:0 beziehungsweise 4:0 (77.) verwandelten.

Dazwischen lag der dritte Bubesheimer Treffer durch Torjäger Hakan Polat. Einen Fehler im Aufbauspiel des SCA nutzte der Spitzenreiter eiskalt (69.), SCA-Torhüter Alexander Schmid hatte keine Abwehrchance. Dass Altenmünsters Schlussmann da noch auf dem Platz stand, hatte er Schiedsrichter Carman und einem seiner Assistenten zu verdanken. Als Alexander Schmid nämlich in der 58. Minute außerhalb des Strafraums einen Schuss eines Bubesheimers bravourös abwehrte, entschied der Schiri nicht nur auf Freistoß, sondern zeigte dem Gästekeeper auch die Rote Karte. Carman hatte bei der Abwehraktion ein Handspiel gesehen. Doch nach Absprache mit dem Linienrichter stellte sich offenbar heraus, dass die Rettungstat mit der Schulter erfolgte.

Selbst nach den beiden Gelb-Roten-Karten, die der Referee gegen die Bubesheimer Alexander Glöckle und Edward Schäfer verhängte, konnten die viel zu lethargisch wirkenden Gäste die Überzahl nicht zum Ehrentreffer nutzen. (her)

SC Bubesheim: Zeiser, Glöckle, Lonsinger, Schäfer, Demir, Seibold, Alexander Schmid, Aciköz, Schnell, Demir (52. Schmidt), Polat (72. Tamm)

SC Altenmünster: Alexander Schmid, Lauter, Müller, Ferme, Mahmoud (62. Saule), Seiter, Kahrimanovic, Kalkbrenner, Abraham, Glenk, Pecher (80. Haselmeier)

Tore: 1:0 Demir (2.), 2:0 Schnell (32./Foulelfmeter), 3:0 Polat (69.), 4:0 Aciköz (78./Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Glöckle (86.), Schäfer (88./beide SC Bubesheim) – Schiedsrichter: Abdullah Carman ( Hollenbach) – Zuschauer: 120

Themen folgen