vor 39 Min.

Schlechter Geschmack, gute Idee

SV Cosmos Aystetten spendet Tombola-Erlös für die Kartei der Not

Ihre Weihnachtsfeier hatten die Fußballer des SV Cosmos Aystetten unter das Motto „80er-Jahre“ gestellt. Und alle erschienen im etwas grell-bunten Outfit dieser Zeit. Traditionell mussten die Neuzugänge ihre Sangeskünste unter Beweis stellen und taten diese mit „Fast Car“ von Tracy Chapman, „Take on Me“ von Aha oder „Time of my Life“ von Bill Medley und Jennifer Warnes. Obwohl die Verkleidung der Beteiligten eher an eine „Bad-Taste-Party“ erinnerten, hatten sie doch eine ganz famose Idee und spendeten den Erlös der Tombola an die Kartei der Not. Kapitän Benni Schmoll überbrachte 300 Euro für das Leserhilfswerk unserer Zeitung. (AL)

