vor 35 Min.

Schlusslicht geht die Puste aus

TSV Täfertingen hält gegen Göggingen lange mit. Der FC Horgau bestätigt seine Pole-Position. Anhausen steuert nach Sieg im Verfolgerduell auf Relegationskurs

Weiter ganz oben in der Tabelle der Fußball-Kreisliga-Augsburg zieht der FC Horgau seine Kreise. Die Kleeblätter besiegten die SpVgg Lagerlechfeld 4:0. Nachdem im hart umkämpften Verfolgerduell gegen die Spvgg Langerringen mit 2:1 der dritte Sieg in Folge eingefahren werden konnte, klopft der SSV Anhausen kräftig an die Tür zum Relegationsplatz. Schlusslicht TSV Täfertingen ging im Endspurt beim 1:3 gegen den TSV Göggingen die Puste aus. Die Partie SpVgg Westheim gegen TSV Dinkelscherben wurde wegen eines Corona-Verdachts abgesagt.

SSV Anhausen – SpVgg Langerringen 2:1 (1:0). Beide Mannschaften stellten unter Beweis, dass sie zurecht in der Spitzengruppe zu finden sind. Während die Gäste etwas mehr vom Spiel hatten, erspielte sich die Heimelf die besseren Chancen. Nach einem genialen Pass von Nils Schwemmer in die Schnittstelle der Gästeabwehr brachte Michael Duda den SSV in Führung (32.). In der Folge drängten die Gäste mächtig auf den Ausgleich, bissen sich jedoch an der wiederum stabilen Anhauser Abwehr die Zähne aus. Erst nachdem Benni Schmid im Strafraum der Ball unglücklich an die Hand gesprungen war, verwandelte Mario Müller den fälligen Elfer zum 1:1-Ausgleich (62.). Letztlich hatten die Gastgeber doch noch das glücklichere Ende für sich. Einen weiten Pass von Martin Wenni nahm Alex Micheler gekonnt auf und schob die Kugel durch die „Hosenträger“ des Gästekeepers zum 2:1 in die Maschen (78.). Trotz einer siebenminütigen Nachspielzeit brachten die Hausherren das Ergebnis mit Glück und Geschick über die Zeit. (zer)

FC Horgau - SpVgg Lagerlechfeld 4:0 (0:0). Wie ausgewechselt präsentierte sich der FC Horgau seinen Fans nach der klaren Niederlage gegen Dinkelscherben. Hoch konzentriert und in der Abwehr konsequent ging man von Beginn an zu Werke. Weil auch die Gäste in ihrer Elf auf viel Erfahrung aus höheren Spielklassen zurückgreifen können, blieben klare Chancen im ersten Durchgang Mangelware. Das änderte sich schlagartig in der zweiten Halbzeit. Bereits nach fünf Minuten nutze Michael Vogele einen Fehlpass zur Führung. Nur wenige Zeigerumdrehungen später spielten Maxi Vogele und Omar Samouwel einen Konter konsequent zum 2:0 zu Ende. Im Anschluss wurde die Partie etwas hitziger und dabei zeigte der Schiedsrichter doch etwas überraschend nach einem vermeintlichen Foulspiel an Fabian Tögel auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Philipp Mayer sicher zur 3:0. Derselbe Spieler erzielte nach schönem Zuspiel der Gebrüder Vogele kurz vor Schluss den 4:0-Endstand. (tög)

TSV Schwabmünchen II – TSV Zusmarshausen 1:3 (1:1). Trotz einem denkbar ungünstigen Start konnten die Zusser ihren Auswärtsfluch mit einem umkämpften 3:1-Erfolg besiegen. Bereits in der vierten Minute nutzte Christian Hauke einen haarsträubenden Rückpass zur frühen Führung der Heimelf. Auch danach zeigten die Gäste im Aufbauspiel Unkonzentriertheiten, die in weiteren Chancen für die jungen Schwabmünchener mündeten. Sturmführer Luca Jaskolka konnte aber in der 14. Minute nach einem klasse Pass von Andreas Belak zum Ausgleich einschieben. Die Weber-Elf kam deutlich verbessert aus der Kabine und hätte direkt nach der Pause bei Chancen von Jaskolka oder Johannes Link die Führung erzielen können. Diese gelang jedoch Christian Wink (63.), der mit einer Finte nach Innen zog und den Ball im langen Eck versenkte. Nur vier Minuten später legte der starke Jaskolka zum 3:1 nach, als er einen Gassenpass von Wink eiskalt in die Maschen schob. Zu allem Überfluss wurde Heimkapitän Joshua Hieber in der Schlussphase nach einem zu schnell ausgeführten Freistoß noch mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen. (nff)

TSV Täfertingen - TSV Göggingen 1:3 (0:0). Notgedrungen trat die Heimelf mit einer stark verjüngten Mannschaft an, steigerte sich im Vergleich zu den letzten Niederlagen jedoch kämpferisch und taktisch deutlich. Fast hätte es gegen den Favoriten, der zwei Aluminiumtreffer zu verzeichnen hatte, zum Punktgewinn gereicht. Im Endspurt ging aber die Puste aus. Patrick Augustin brachte die Gäste mit 0:1 in Front. Marco Baur gelang der Ausgleich. In der Schlussphase schossen Michael Schäfer sowie Burhan Kacar Göggingen zum Sieg. (kabö)

