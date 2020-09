vor 20 Min.

Schlusslicht sendet ein Lebenszeichen

VfR Foret siegt in Lützelburg. FC Emersacker zeigt sich für das Gipfeltreffen gerüstet

Weiterhin ohne Gegentor und dem zweiten verdienten Sieg in Folge zeigte sich der FC Emersacker nach dem 3:0-Erfolg gegen den SV Bärenkeller bereit für den Showdown in Leitershofen kommende Woche. Ein Lebenszeichen sendete das Schlusslicht VfR Foret mit einem 2:1-Sieg beim TSV Lützelburg. Der SV Ottmarshausen ließ den TSV Diedorf mit 6:4 abblitzen und steht jetzt auf Platz vier. Weiterhin im Tabellenkeller bleibt die TSG Stadtbergen nach der 1:3-Heimniederlage gegen den TSV Steppach.

(1:0). Der Spitzenreiter kam im Spitzenspiel nur schwer ins Spiel und konnte erst durch Manfred Müller (27.) die defensiv solide spielenden Gäste überwinden. In der 27. Minute nutze er nach einer Ecke die Unruhe im gegnerischen Strafraum. Nachdem der FCE direkt im Anschluss eine Großchance vergab blieb die Partie bis zum Halbzeitpfiff fahrig, mit viel Abspielfehlern und kaum nennenswerten Aktionen. Die zweite Halbzeit begann turbulent mit einigen Chancen auf beiden Seiten. Als dann Manuel Ludwig nach einer Ecke traf (58.) und die Führung vom starken Florian Bauer bedient ausbaute (71.) war das Spiel entschieden. Lediglich die nachlässige Chancenverwertung der heimischen Offensive verhinderte einen höheres Ergebnis. – Zuschauer: 130. (mzl)

(2:3). Die Gäste zeigten sich vom frühen Führungstreffer durch Weldens Mihael Durica (9.) nur kurz beeindruckt. In Minute 18 traf erst Daniele Grieco zum 1:1 und nur zwei Minuten später Arturs Maslo zum 1:2. Für den erneuten Ausgleich sorgte Stefan Maier mit einem Flachschuss in die lange Ecke (2:2, 27.). Kurz vor der Halbzeit (40. Minute) brachte Cakir Selahattin die Gäste wieder nach vorne. Die zweite Spielhälfte begann verhalten. Erst ein Foulelfmeter in Minute 68 brachte Welden wieder zurück ins Spiel (3:3/ Clemens Schneider). Durica hatte in Minute 73 und 79 noch zweimal die Möglichkeit, die Gastgeber in Führung zu bringen, scheiterte jedoch am guten Torhüter der Neusässer. In der Nachspielzeit gelang es Durica dann doch noch, im zweiten Versuch den Siegtreffer für Welden zu erzielen. – Zuschauer: 72. (weld)

(1:1). Mit einem Blitzstart ging Foret ins Spiel und erzielte nach 100 Sekunden das 0:1 durch Gökhan Basalan das 0:1. Den Rückstand glich Julian Scheben auf Zuspiel von Emmanuel Nsubuga schon nach sechs Minuten aus. Foret blieb stets durch Konter gefährlich, aber die größeren Spielanteile hatte die Heimelf. Florian Kamissek traf nach 47 Minuten nur das Lattenkreuz. Foret setzte nochmals zum Schlussspurt an und beschäftigte die Lützelburger mit Defensivarbeit. Den Siegtreffer setzte Tolga Güclü in der 83. Minute. Das finale Lützelburger Aufbäumen brachten die Gäste clever über die Zeit. – Zuschauer: 88. (bph)

(3:2). Ottmarshausen wollte es diesmal besser machen als letzte Woche, als man die erste Halbzeit die Gegner gestalten ließ, und begann druckvoll. In Führung gingen jedoch dennoch wiederum die Gäste wegen Nachlässigkeiten im Verteidigungsverhalten durch Marco Sailer (12.) und Tom Grimbacher (20.). Ottmarshausen ließ in seinem Bestreben nach Torerfolgen nicht nach und so erzielte Jakob Hampel per verwandelten Freistoß nicht nur den Anschlusstreffer (30.) und Nachwuchsspieler Dennis Krippner glich in der 35. Minute aus, sondern der SVO erspielte durch Michael Stemmer sogar noch die Führung vor dem Halbzeitpfiff (40.). In der zweiten Halbzeit knüpfte die Heimelf nahtlos an ihre Leistung an und erhöhte durch Marius Hackl (50.), Dennis Krippner (65.) und Danijel Milicevic (70.) auf 6:2. Die Ottmarshauser hatten sogar noch das 7:2 und 8:2 auf dem Fuß, die letzten zwei Tore fielen dann aber für die Gäste durch verwandelten Foulelfmeter (Benedikt Wellkamp/75.) und per Kopfball (Tobias Janetschek/90.). – Zuschauer: 50. (uma)

(1:0).Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen und beide Teams konnten sich gute Chancen erspielen. Zum Ende der ersten Hälfte hin waren die Hausherren dann die überlegene Mannschaft und Dominik Nürnberger erzielte die 1:0-Führung. Nach Seitenwechsel waren die Gäste aus Steppach dann am Drücker. Durch einen Doppelschlag von Andreas Hiesch (50.) und Alexander Federle (55.) ging der TSV mit 1:2 in Führung. Zum 1:3 netzte Tim Remiger ein (80.). Die Heimelf musste sich gegen den verdienten Sieger aus Steppach geschlagen geben. (AL)

